Сколько времени россияне тратят на зарядку электрокаров

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Автоэксперты провели онлайн-опрос, чтобы выяснить, сколько времени владельцы электромобилей в России тратят на зарядку своих автомобилей. Исследование было проведено в июне 2024 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Julian Herzog is licensed under GNU Free Documentation License EnBW-зарядная станция в Штутгарте с электрическим двигателем Car2Go третьего поколения.

Сегодня в России доступны станции "медленной" зарядки (мощностью 3-6 кВт, с четырьмя типами разъемов) и "быстрой" зарядки (мощностью от 7 кВт, с одно- или трехфазным подключением). По данным опроса, среднее время зарядки на "медленных" станциях составляет 3 часа 47 минут, в то время как на "быстрых" станциях это всего 43 минуты.

Интересно, что около трети респондентов (31%) признались, что не пользуются "медленными" зарядными станциями или даже не знают о них. А среди тех, кто не заезжает на "быстрые" станции, таких оказалось лишь 3,9%.

Результаты показали, что владельцы электрокаров, пользующиеся "медленными" станциями, затрачивают разное время на зарядку:

23% проводят на зарядке от 2 до 4 часов;

20,3% укладываются в менее чем 2 часа;

13% тратят от 4 до 6 часов;

12,7% тратят на зарядку более 6 часов.

Для пользователей "быстрых" станций ситуация значительно отличается. Только 6,7% респондентов проводят на зарядке больше часа. Основное время зарядки выглядит следующим образом:

26,1% тратят 31-40 минут;

21,3% и 21% проводят на зарядке 41-50 и 51-60 минут соответственно;

17,3% укладываются в 21-30 минут;

3,7% заряжаются менее 20 минут.

Уточнения

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.). Электромобиль следует отличать от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и электрической передачей.



