Сколько времени россияне тратят на зарядку электрокаров

Автоэксперты провели онлайн-опрос, чтобы выяснить, сколько времени владельцы электромобилей в России тратят на зарядку своих автомобилей. Исследование было проведено в июне 2024 года.
Сегодня в России доступны станции "медленной" зарядки (мощностью 3-6 кВт, с четырьмя типами разъемов) и "быстрой" зарядки (мощностью от 7 кВт, с одно- или трехфазным подключением). По данным опроса, среднее время зарядки на "медленных" станциях составляет 3 часа 47 минут, в то время как на "быстрых" станциях это всего 43 минуты.
Интересно, что около трети респондентов (31%) признались, что не пользуются "медленными" зарядными станциями или даже не знают о них. А среди тех, кто не заезжает на "быстрые" станции, таких оказалось лишь 3,9%.
Результаты показали, что владельцы электрокаров, пользующиеся "медленными" станциями, затрачивают разное время на зарядку:
Для пользователей "быстрых" станций ситуация значительно отличается. Только 6,7% респондентов проводят на зарядке больше часа. Основное время зарядки выглядит следующим образом:
Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.). Электромобиль следует отличать от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и электрической передачей.
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