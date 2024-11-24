Автомобиль с рисунком: продать сложно, но можно

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Продать автомобиль с аэрографией — задача не из легких, рассказал технический директор автомобильного маркетплейса "Fresh" Максим Рязанов.

Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, PDM Водитель за рулём автомобиля

По его словам, найти покупателя на машину с аэрографией "как есть" возможно лишь в том случае, если сразу снизить цену на 30% от рыночной стоимости. Однако не каждый автовладелец готов к такому шагу, ведь нанесение аэрографии обходится в значительную сумму, и продавец обычно надеется, что машина не потеряет в цене из-за необычного оформления.

Если рисунок покрывает большую часть кузова, альтернативным вариантом может стать полная перекраска. Но и это решение имеет свои минусы.

"Во-первых, качественная перекраска кузова стоит дорого. Во-вторых, перекрашенные автомобили часто вызывают у покупателей подозрения. Они могут подумать, что перекраска скрывает последствия серьезного ремонта, например, после ДТП", — пояснил Рязанов.

Таким образом, продать автомобиль с аэрографией можно, но это почти всегда связано с серьезным снижением цены или дополнительными расходами.

Уточнения

Аэрография (воздухописание) — одна из техник изобразительного искусства, использующая аэрограф в качестве инструмента для нанесения жидкого или порошкообразного красителя при помощи сжатого воздуха на какую-либо поверхность.

