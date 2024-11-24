Парковка среди зелени и у мусорных баков обойдется дорого

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Парковка во дворе может обернуться штрафом, если оставить автомобиль в запрещенных местах, предупреждают автоэксперты.

Фото: golyanovo.mos.ru by Управа района Гольяново города Москвы, CC BY 3.0 Автомобильная парковка

Например, нельзя парковаться у мусорных баков. Размер штрафа за такое нарушение варьируется от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей, в зависимости от региона. В Москве и Санкт-Петербурге предусмотрены максимальные суммы.

Парковка на местах для инвалидов для тех, кто не имеет на это права, также обойдется в 5 тыс. рублей. Кроме того, штрафы предусмотрены за стоянку среди зеленых насаждений: физическим лицам грозит выплата в размере 5 тыс. рублей, а юридическим лицам — до 300 тыс. рублей.

Штраф от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей можно получить за блокировку выезда с придомовой территории или за парковку с заведенным двигателем. В столице и Петербурге штрафы традиционно выше и достигают 3 тыс. рублей.

Также нельзя оставлять автомобиль, если он мешает проходу пешеходов, проезду другого транспорта или спецтехники. За это нарушение в регионах полагается штраф в 2 тыс. рублей, а в Москве и Петербурге — 3 тыс. рублей.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.



