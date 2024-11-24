Как изменились цены на КАСКО и ОСАГО за год

1:52 Your browser does not support the audio element. Авто

Средняя стоимость полиса каско в России за 10 месяцев текущего года выросла на 21,8%. Как сообщают эксперты, цена увеличилась с 34,9 тыс. рублей в 2023 году до 42,5 тыс. рублей в 2024 году.

Фото: freepik.com by xb100, PDM Машина, калькулятор и монеты на столе

Рост стоимости объясняется подорожанием автомобилей и запчастей, что побуждает многих водителей выбирать полисы с высокой франшизой для снижения затрат.

Кроме того, зафиксирован рекордный рост продаж каско — более чем на 360% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В подавляющем большинстве случаев (89%) полисы оформлялись сроком на один год. Среди брендов, чьи владельцы чаще всего покупали каско, оказались Chery, Lada, Haval, Geely, Kia, BMW, Omoda, Hyundai, Volkswagen и Skoda.

Одновременно средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась на 7,6%, уменьшившись с 7130 рублей до 6622 рублей. Эксперты связывают это с общей экономической ситуацией, но предупреждают, что в следующем году цены могут вырасти из-за подорожания материалов и запчастей.

Наиболее активными покупателями ОСАГО в 2024 году стали автовладельцы из Москвы, Краснодара, Московской, Свердловской и Самарской областей. В десятку популярных марок среди покупателей ОСАГО вошли Lada, Toyota, Kia, Hyundai, Nissan, Renault, Volkswagen, Chevrolet, Ford и Mitsubishi.

Уточнения

Ка́ско — страхование средств транспорта (автомобилей, судов, самолётов, вагонов) от ущерба, хищения или угона. Не включает в себя страхование перевозимого имущества (карго, англ. cargo), ответственности перед третьими лицами, жизни и здоровья пассажиров и т. д.



