Как не попасться на уловки автодилеров в Чёрную пятницу

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Покупателей, планирующих приобрести автомобиль во время распродаж, должны насторожить слишком большие скидки. Об этом заявил автоэксперт Максим Кадаков . 24 ноября в России стартует глобальная акция "Чёрная пятница", охватывающая самые разные товары, включая автомобили.

Фото: freepik.com by prostooleh, PDM Покупка новой машины в автосалоне

Остерегайтесь поддельных дилеров

Эксперт отметил, что важно различать официальных автодилеров и сомнительные автосалоны, которые только называют себя дилерами.

"Настоящие автодилеры не смогут предложить скидку до 1 млн рублей, потому что это финансово невозможно", — пояснил Кадаков.

Большие скидки возможны лишь в случае дорогих машин, например, стоимостью от 20 млн рублей, и чаще всего выгода складывается из программ трейд-ин или автокредита.

Уловки даже у официальных дилеров

Официальные дилеры, несмотря на свой статус, тоже могут прибегать к маркетинговым хитростям. Например, в салоне покупателю могут сообщить, что автомобили со скидкой уже распроданы, или сослаться на устаревшую информацию на сайте компании, предлагая вместо этого "лучший вариант".

Тем не менее, крупные автодилеры дорожат своей репутацией и обычно не используют схемы обмана, подчеркнул эксперт.

Уточнения

Чёрная пятница — пятница после Дня благодарения в США. С неё начинается традиционный рождественский сезон распродаж. Обычай устраивать распродажи в этот день установился ещё в XIX веке, а термин «чёрная пятница» появился в 1966 году.



