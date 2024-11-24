Как избежать обмана в автосервисе: советы эксперта

Автоэксперты поделились советами автомобильного эксперта о том, как избежать обмана при ремонте машины в автосервисе.
Первое и главное правило — обращаться только в надежные автосервисы, проверенные по рекомендациям знакомых или на основе отзывов. Это поможет снизить риск недобросовестного обслуживания.
По закону о защите прав потребителей, автосервисы обязаны согласовывать с владельцем автомобиля как объем ремонта, так и его стоимость. Если сотрудники предлагают дополнительные работы, они должны объяснить их необходимость, прежде чем приступать к выполнению.
Если вам предлагают вмешательства, которые вызывают сомнения, не торопитесь принимать решение. Вы можете обратиться за консультацией к другому специалисту, обсудить вопрос и позже перезвонить в автосервис.
Добросовестные автосервисы предоставляют гарантии на выполненные работы и установленные детали. Минимальный срок гарантии составляет 3 месяца, но чаще он варьируется от полугода до года.
Согласно закону, автосервисы обязаны показывать клиенту новые запчасти перед установкой. После завершения ремонта старые комплектующие и упаковка от новых деталей должны быть возвращены владельцу автомобиля.
Автоэксперт напомнил, что ремонт автомобиля и автозапчасти значительно подорожали из-за логистических трудностей. Поэтому важно заранее обсудить все детали ремонта и не соглашаться на ненужные дополнительные услуги.
Станция технического обслуживания — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.
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