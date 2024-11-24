Как избежать обмана в автосервисе: советы эксперта

1:55 Your browser does not support the audio element. Авто

Автоэксперты поделились советами автомобильного эксперта о том, как избежать обмана при ремонте машины в автосервисе.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ремонт автомобиля на СТО

1. Выбирайте проверенные автосервисы

Первое и главное правило — обращаться только в надежные автосервисы, проверенные по рекомендациям знакомых или на основе отзывов. Это поможет снизить риск недобросовестного обслуживания.

2. Согласовывайте объем и стоимость работ

По закону о защите прав потребителей, автосервисы обязаны согласовывать с владельцем автомобиля как объем ремонта, так и его стоимость. Если сотрудники предлагают дополнительные работы, они должны объяснить их необходимость, прежде чем приступать к выполнению.

3. Советуйтесь с независимыми специалистами

Если вам предлагают вмешательства, которые вызывают сомнения, не торопитесь принимать решение. Вы можете обратиться за консультацией к другому специалисту, обсудить вопрос и позже перезвонить в автосервис.

4. Уточняйте гарантии на работы и запчасти

Добросовестные автосервисы предоставляют гарантии на выполненные работы и установленные детали. Минимальный срок гарантии составляет 3 месяца, но чаще он варьируется от полугода до года.

5. Проверяйте заменённые запчасти

Согласно закону, автосервисы обязаны показывать клиенту новые запчасти перед установкой. После завершения ремонта старые комплектующие и упаковка от новых деталей должны быть возвращены владельцу автомобиля.

Обратите внимание на стоимость

Автоэксперт напомнил, что ремонт автомобиля и автозапчасти значительно подорожали из-за логистических трудностей. Поэтому важно заранее обсудить все детали ремонта и не соглашаться на ненужные дополнительные услуги.

Уточнения

Станция технического обслуживания — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.



