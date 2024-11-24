Роботизированная трансмиссия: что категорически нельзя делать

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Роботизированная коробка передач (РКП) становится всё более популярной благодаря своей способности автоматически передавать крутящий момент от двигателя к колёсам. Однако этот тип трансмиссии требует бережного обращения, и несоблюдение рекомендаций автопроизводителей может значительно сократить её срок службы. Портал "Тарантас Ньюс" разобрал самые распространённые ошибки водителей, которые негативно влияют на ресурс "робота".

Фото: Wikipedia by Qurren is licensed under GNU Free Documentation License роботизированная коробка передач

1. Постоянное включение нейтрали в пробках

Существует ошибочное мнение, что во время движения в пробке нужно переводить РКП в нейтраль при каждой остановке. Это приводит к избыточному нагреву фрикционов из-за частого переключения режимов, что может стать причиной поломки.

Автопроизводители учитывают сценарии езды в пробках: в момент остановки роботизированная коробка автоматически размыкает сцепление, предотвращая перегрев. Поэтому в таких условиях нет необходимости вручную переключаться на нейтраль.

2. Частое торможение двигателем

РКП по конструкции напоминает механическую коробку, однако сцеплением управляет электроника. Постоянное использование торможения двигателем на "роботе" изнашивает диски сцепления, особенно при переключении с повышенной на пониженную передачу.

Хотя этот стиль вождения снижает нагрузку на тормозные колодки, он ускоряет износ трансмиссии.

3. Резкий старт с двух педалей

Некоторые водители пытаются имитировать систему Launch Control, одновременно нажимая педали газа и тормоза, чтобы быстрее стартовать. Однако такая практика сильно нагружает элементы коробки передач.

На гражданских автомобилях, не оснащённых Launch Control, даже одна попытка такого старта может серьёзно повредить "робот".

4. Агрессивный стиль вождения

Динамичная езда с резкими разгонами и частой работой на высоких оборотах перегревает роботизированную коробку. Особенно это касается трансмиссий с одним сцеплением и сухим картером, которые хуже охлаждаются. Постоянное использование коробки в режиме высокой нагрузки может вывести её из строя.

5. Преодоление сложных препятствий

Подъём на бордюры, крутые уклоны или другие сложные манёвры создают дополнительную нагрузку на сцепление РКП. Для плавного старта диски сцепления пробуксовывают, но при таких условиях пробуксовка увеличивается, что приводит к повышению температуры и быстрому износу трансмиссии.

Как сохранить "робот" в рабочем состоянии?

Эксперты рекомендуют избегать перечисленных ошибок и следить за состоянием коробки. Регулярное техническое обслуживание, аккуратный стиль вождения и отказ от экстремальных манёвров помогут продлить срок службы роботизированной трансмиссии.

Уточнения

Коро́бка переда́ч — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения. Элемент трансмиссии колёсных и гусеничных транспортных средств, предназначенный для расширения диапазона частоты вращения и крутящего момента применяемого двигателя, возможности реверсивного движения, длительного отсоединения работающего двигателя от трансмиссии.

