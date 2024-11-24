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Почему важно проверять антифриз перед холодами

2:07
Авто

Замена охлаждающей жидкости (антифриза) — важная процедура для поддержания эффективной работы системы охлаждения автомобиля. Со временем антифриз утрачивает свои свойства: снижаются антикоррозийные качества, повышается риск образования осадка и накипи, а также меняются пороги замерзания и закипания.

антифриз
Фото: Wikipedia by fir0002, CC BY 2.0
антифриз

На вопрос, нужно ли менять антифриз перед зимой, ответил Максим Патерик, директор автосервиса сети FIT SERVICE в Новосибирске.

Когда менять антифриз?

Эксперт отметил, что антифриз играет ключевую роль в охлаждении двигателя, коробки передач и других узлов автомобиля. Производители антифриза и автопроизводители рекомендуют менять жидкость каждые 50 тысяч километров или раз в три года, независимо от пробега.

Однако менять антифриз специально перед зимним сезоном не требуется. Важно вовремя проверять уровень и состояние жидкости. Перед зимой эта проверка становится особенно актуальной.

Как проверить состояние антифриза?

На замерзание:

Используется рефрактометр — прибор, который определяет концентрацию гликоля в жидкости и показывает температуру её замерзания. Это особенно важно в зимний период, чтобы избежать перемерзания антифриза.

Визуально:

Осмотр жидкости на наличие загрязнений и примесей. Если антифриз сильно загрязнён, рекомендуется его полная замена, а также промывка системы охлаждения.

Почему это важно?

Чистый и качественный антифриз с низкой температурой замерзания обеспечивает эффективное охлаждение двигателя, радиаторов и других элементов системы. Это особенно критично в зимний период, когда возрастает риск перемерзания старой или некачественной жидкости.

Кроме того, использование качественного антифриза увеличивает срок службы системы охлаждения, в том числе радиаторов, помпы, термостата, и положительно сказывается на работе двигателя.

Уточнения

Антифриз — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах. Применяются в установках, работающих при низких температурах, для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, в качестве авиационных противообледенительных жидкостей и в качестве средства для очистки стекол.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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