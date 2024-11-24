Лучшие автомобильные маршруты мира: куда отправиться в путешествие

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Автопутешествия — это не только способ добраться до нужной точки, но и возможность насладиться природной красотой, культурой и историей разных уголков планеты. Автоэксперт назвал 10 впечатляющих автомобильных маршрутов, которые превращают дорогу в незабываемое приключение.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info багажник

1. Большая океанская дорога, Австралия

Протяжённость: 243 км

Этот маршрут вдоль побережья штата Виктория открывает потрясающие виды на Южный океан, скалистые утёсы и известняковые скалы «Двенадцать апостолов». По пути — густые леса и уютные прибрежные городки.

2. Атлантическая дорога, Норвегия

Протяжённость: 8 км

Дорога соединяет острова Норвежского моря с помощью восьми мостов. Здесь можно насладиться видами на океан и скалы, а в штормовое время — мощными волнами, разбивающимися о берега.

3. Трансфэгэрашское шоссе, Румыния

Протяжённость: 90 км

Этот маршрут через Карпаты предлагает крутые серпантины, ледниковое озеро Балеа и живописные ущелья. Дорога открыта только летом, что делает её настоящим испытанием для любителей экстремальных путешествий.

4. Милфорд-роуд, Новая Зеландия

Протяжённость: 120 км

Этот путь через Национальный парк Фьордленд ведёт к фьорду Милфорд-Саунд. По дороге — туманные вершины, зеркальные озёра и величественные водопады.

5. Шоссе Тихоокеанского побережья, США

Протяжённость: более 1 000 км

Дорога вдоль Калифорнийского побережья открывает виды на океан, скалистые утёсы и знаменитый мост Биксби-Крик.

6. Ринг-роуд, Исландия

Протяжённость: 1 332 км

Окружая весь остров, маршрут проходит через вулканы, ледники, водопады и лавовые поля. Здесь можно увидеть чёрные пляжи, фьорды и северное сияние зимой.

7. Шоссе через Национальный парк Банф, Канада

Протяжённость: 232 км

Известное как Icefields Parkway, это шоссе предлагает виды на Скалистые горы, ледники и бирюзовые озёра Луиз и Пейто.

8. Дорога Стелвио, Италия

Протяжённость: 2 757 м над уровнем моря

Этот горный перевал славится крутыми серпантинами и захватывающими альпийскими пейзажами.

9. Чуйский тракт, Россия (Алтай)

Протяжённость: более 600 км

Легендарная дорога проходит через степи, горные перевалы и реки, знакомя с культурой и историей Алтая.

10. Шоссе Каракорум, Пакистан — Китай

Протяжённость: 1 300 км

Высокогорный маршрут через Гималаи и Каракорумские горы открывает виды на снежные пики, озёра и древние крепости.

Уточнения

Шоссе — широкая скоростная дорога с твёрдым искусственным покрытием поверх грунтового основания и с канавами для стока дождевой воды по обочинам.



