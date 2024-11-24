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Лучшие автомобильные маршруты мира: куда отправиться в путешествие

3:14
Авто

Автопутешествия — это не только способ добраться до нужной точки, но и возможность насладиться природной красотой, культурой и историей разных уголков планеты. Автоэксперт назвал 10 впечатляющих автомобильных маршрутов, которые превращают дорогу в незабываемое приключение.

багажник
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
багажник

 1. Большая океанская дорога, Австралия

Протяжённость: 243 км
Этот маршрут вдоль побережья штата Виктория открывает потрясающие виды на Южный океан, скалистые утёсы и известняковые скалы «Двенадцать апостолов». По пути — густые леса и уютные прибрежные городки.

 2. Атлантическая дорога, Норвегия

Протяжённость: 8 км
Дорога соединяет острова Норвежского моря с помощью восьми мостов. Здесь можно насладиться видами на океан и скалы, а в штормовое время — мощными волнами, разбивающимися о берега.

 3. Трансфэгэрашское шоссе, Румыния

Протяжённость: 90 км
Этот маршрут через Карпаты предлагает крутые серпантины, ледниковое озеро Балеа и живописные ущелья. Дорога открыта только летом, что делает её настоящим испытанием для любителей экстремальных путешествий.

 4. Милфорд-роуд, Новая Зеландия

Протяжённость: 120 км
Этот путь через Национальный парк Фьордленд ведёт к фьорду Милфорд-Саунд. По дороге — туманные вершины, зеркальные озёра и величественные водопады.

 5. Шоссе Тихоокеанского побережья, США

Протяжённость: более 1 000 км
Дорога вдоль Калифорнийского побережья открывает виды на океан, скалистые утёсы и знаменитый мост Биксби-Крик.

 6. Ринг-роуд, Исландия

Протяжённость: 1 332 км
Окружая весь остров, маршрут проходит через вулканы, ледники, водопады и лавовые поля. Здесь можно увидеть чёрные пляжи, фьорды и северное сияние зимой.

 7. Шоссе через Национальный парк Банф, Канада

Протяжённость: 232 км
Известное как Icefields Parkway, это шоссе предлагает виды на Скалистые горы, ледники и бирюзовые озёра Луиз и Пейто.

 8. Дорога Стелвио, Италия

Протяжённость: 2 757 м над уровнем моря
Этот горный перевал славится крутыми серпантинами и захватывающими альпийскими пейзажами.

 9. Чуйский тракт, Россия (Алтай)

Протяжённость: более 600 км
Легендарная дорога проходит через степи, горные перевалы и реки, знакомя с культурой и историей Алтая.

 10. Шоссе Каракорум, Пакистан — Китай

Протяжённость: 1 300 км
Высокогорный маршрут через Гималаи и Каракорумские горы открывает виды на снежные пики, озёра и древние крепости.

Уточнения

Шоссе — широкая скоростная дорога с твёрдым искусственным покрытием поверх грунтового основания и с канавами для стока дождевой воды по обочинам.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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