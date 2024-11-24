Лучшие автомобильные маршруты мира: куда отправиться в путешествие

Автопутешествия — это не только способ добраться до нужной точки, но и возможность насладиться природной красотой, культурой и историей разных уголков планеты. Автоэксперт назвал 10 впечатляющих автомобильных маршрутов, которые превращают дорогу в незабываемое приключение.
1. Большая океанская дорога, Австралия
Протяжённость: 243 км
Этот маршрут вдоль побережья штата Виктория открывает потрясающие виды на Южный океан, скалистые утёсы и известняковые скалы «Двенадцать апостолов». По пути — густые леса и уютные прибрежные городки.
2. Атлантическая дорога, Норвегия
Протяжённость: 8 км
Дорога соединяет острова Норвежского моря с помощью восьми мостов. Здесь можно насладиться видами на океан и скалы, а в штормовое время — мощными волнами, разбивающимися о берега.
3. Трансфэгэрашское шоссе, Румыния
Протяжённость: 90 км
Этот маршрут через Карпаты предлагает крутые серпантины, ледниковое озеро Балеа и живописные ущелья. Дорога открыта только летом, что делает её настоящим испытанием для любителей экстремальных путешествий.
4. Милфорд-роуд, Новая Зеландия
Протяжённость: 120 км
Этот путь через Национальный парк Фьордленд ведёт к фьорду Милфорд-Саунд. По дороге — туманные вершины, зеркальные озёра и величественные водопады.
5. Шоссе Тихоокеанского побережья, США
Протяжённость: более 1 000 км
Дорога вдоль Калифорнийского побережья открывает виды на океан, скалистые утёсы и знаменитый мост Биксби-Крик.
6. Ринг-роуд, Исландия
Протяжённость: 1 332 км
Окружая весь остров, маршрут проходит через вулканы, ледники, водопады и лавовые поля. Здесь можно увидеть чёрные пляжи, фьорды и северное сияние зимой.
7. Шоссе через Национальный парк Банф, Канада
Протяжённость: 232 км
Известное как Icefields Parkway, это шоссе предлагает виды на Скалистые горы, ледники и бирюзовые озёра Луиз и Пейто.
8. Дорога Стелвио, Италия
Протяжённость: 2 757 м над уровнем моря
Этот горный перевал славится крутыми серпантинами и захватывающими альпийскими пейзажами.
9. Чуйский тракт, Россия (Алтай)
Протяжённость: более 600 км
Легендарная дорога проходит через степи, горные перевалы и реки, знакомя с культурой и историей Алтая.
10. Шоссе Каракорум, Пакистан — Китай
Протяжённость: 1 300 км
Высокогорный маршрут через Гималаи и Каракорумские горы открывает виды на снежные пики, озёра и древние крепости.
Шоссе — широкая скоростная дорога с твёрдым искусственным покрытием поверх грунтового основания и с канавами для стока дождевой воды по обочинам.
Нежный слоёный салат с курицей, помидорами и сыром станет главным украшением вашего стола. Простота приготовления и изысканный вкус гарантированы.