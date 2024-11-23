Владение Exeed LX: сколько стоит кроссовер за 5 лет

Стоимость владения кроссовером Exeed LX за пять лет составит 2,4 миллиона рублей, сообщают автоэксперты со ссылкой на данные Национального агентства промышленной информации (НАПИ). Годовое обслуживание автомобиля обойдётся владельцу в 480,3 тысячи рублей, ежемесячные траты составят около 40 тысяч рублей, а стоимость владения за каждый километр пробега — 32,02 рубля.
Самой значительной статьёй расходов аналитики назвали потерю стоимости: за пять лет кроссовер теряет в цене 1,14 миллиона рублей. Второе место по затратам занимает полис каско, который обойдётся владельцу в 430,8 тысячи рублей на весь период владения.
Исследование проводилось на примере нового Exeed LX в комплектации AWD Premium Plus с ценой 3,38 миллиона рублей. Расчёты учитывают эксплуатацию автомобиля в Москве при среднем годовом пробеге 15 тысяч километров.
EXEED LX — премиальный компактный кроссовер бренда EXEED, выпускающийся с 2019 года.
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