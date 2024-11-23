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Проблемы с авто зимой: список уязвимых моделей от специалиста

2:07
Авто

Зимой многие автомобили могут испытывать сложности из-за холода, при этом некоторые модели особенно уязвимы к низким температурам из-за особенностей конструкции, материалов или систем. Об этом рассказал заместитель директора по правовым вопросам мультибрендового автосалона "Автомолл" Анатолий Михайлюта. Эксперт назвал модели, которые наиболее подвержены зимним проблемам, и объяснил причины их возникновения.

Toyota Camry
Фото: Wikipedia by IFCAR, PDM
Toyota Camry

По его словам, хотя полноприводные автомобили (AWD и 4x4) обычно обеспечивают лучшее сцепление с дорогой, у некоторых моделей могут возникать специфические сложности. Например, определенные версии Jeep Cherokee страдают от проблем с трансмиссией, особенно если система 4WD долго использовалась на сухом асфальте.

Старые автомобили марки Subaru подвержены коррозии, особенно если кузов не обрабатывался антикоррозийными средствами. Седаны с небольшим дорожным просветом, такие как Honda Accord и Toyota Camry, зимой часто сталкиваются с трудностями на глубоких заснеженных участках.

Электромобили и гибриды также испытывают технические ограничения в холодное время года. Так, батарея Nissan Leaf теряет значительную часть емкости на морозе, что сокращает дальность пробега. Tesla Model 3 требует больше энергии на обогрев салона зимой, что также уменьшает запас хода.

Кроме того, владельцы Volkswagen Jetta и Ford Focus иногда сталкиваются с перебоями в работе системы отопления, что делает поездки в мороз менее комфортными. Старые модели BMW известны проблемами с аккумуляторами в холодных условиях, а у некоторых моделей Mazda могут возникать трудности с запуском двигателя в мороз.

"Для многих владельцев автомобилей зима становится настоящим испытанием, особенно если машина имеет особенности, которые ухудшают её работу в холодное время года", — резюмировал Михайлюта.

 

Уточнения

Седа́н — закрытый кузов легкового автомобиля с багажником, структурно отделённым от пассажирского салона, без подъёмной двери в задней стенке, обычно с двумя или тремя рядами полноразмерных сидений - и выше, чем минивэн, пассажирский фургон, хетчбэк, SUV и универсал.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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