Музыкальная разметка на трассах: старт расширения с 2025 года

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С весны 2025 года на федеральных трассах начнут оборудовать новые участки с музыкальной разметкой. Об этом сообщил глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко. По его словам, положительный опыт первого участка с музыкальной разметкой на трассе М-11 "Нева" стал основанием для расширения этой технологии на другие дороги под управлением "Автодора".

Фото: freepik.com by wirestock, PDM Сплошная линия

Первые такие полосы появились в октябре 2024 года на 653-м километре трассы М-11. При наезде на разметку с разрешенной скоростью водители слышат мелодию "Калинка-малинка". Технология использует поперечные шумовые полосы, нанесенные с помощью специального программного обеспечения.

Музыкальная разметка была разработана для повышения безопасности на дорогах. Она помогает предупредить засыпание водителей за рулем и сигнализирует о приближении к опасным участкам.

"Главное, чтобы пользователи оценивали это положительно", — подчеркнул Петушенко.

Уточнения

Дорожная разметка Линии дорожной разметки, Разметка — маркировка на покрытии автомобильных дорог, служащая для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.





