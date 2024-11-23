Подарить автомобиль близкому: как избежать налогов

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Подарить автомобиль — это жест, который может стать незабываемым событием в жизни получателя. Однако, чтобы подарок принес радость и не доставил хлопот, важно учесть все юридические и организационные аспекты. Директор правового департамента компании "Рольф" Юрий Гейдорф рассказал о главных этапах и нюансах дарения машины.

Фото: freepik.com by prostooleh, PDM Покупка автомобиля

Как правильно подарить автомобиль?

Да, автомобиль можно подарить, но для этого необходимо соблюсти ряд юридических формальностей. В России процесс дарения регулируется Гражданским кодексом РФ и требует составления договора дарения, а также переоформления автомобиля на нового владельца в ГИБДД.

Основные шаги при дарении автомобиля:

1. Составление договора дарения

Договор дарения оформляется в письменной форме и должен включать:

паспортные данные дарителя и получателя;

полные характеристики автомобиля (марка, модель, VIN, год выпуска);

информацию о передаче прав собственности.

Договор можно составить самостоятельно или обратиться к юристу, чтобы избежать ошибок.

2. Переоформление автомобиля в ГИБДД

Новый владелец должен зарегистрировать автомобиль на своё имя. Для этого потребуются:

паспорт нового владельца;

оригинал договора дарения;

свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС);

паспорт транспортного средства (ПТС);

полис ОСАГО.

3. Учет налогов

Получение автомобиля в дар считается доходом. Если даритель и получатель не являются близкими родственниками, новый владелец должен уплатить НДФЛ (налог на доходы физических лиц) в размере 13% от стоимости машины. Чтобы избежать налога, важно подтвердить родственную связь документально.

4. Оформление страховки

Полис ОСАГО нужно переоформить на нового владельца. Стоимость страховки будет зависеть от возраста и водительского стажа получателя.

5. Сохранение номерных знаков

Если вы хотите передать автомобиль с текущими номерами, это нужно указать при переоформлении. В противном случае получатель сможет выбрать новые номера.

Советы для дарителя:

Проверьте, нет ли на автомобиле залогов, штрафов или ограничений. Это можно сделать через сервисы ГИБДД или у нотариуса.

При возникновении вопросов проконсультируйтесь с юристом, чтобы правильно оформить сделку.

При грамотном подходе дарение автомобиля станет не только приятным, но и юридически безопасным процессом для обеих сторон. Следование этим рекомендациям позволит избежать возможных проблем и сделать подарок незабываемым.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.



