Подарить автомобиль близкому: как избежать налогов

Подарить автомобиль — это жест, который может стать незабываемым событием в жизни получателя. Однако, чтобы подарок принес радость и не доставил хлопот, важно учесть все юридические и организационные аспекты. Директор правового департамента компании "Рольф" Юрий Гейдорф рассказал о главных этапах и нюансах дарения машины.
Да, автомобиль можно подарить, но для этого необходимо соблюсти ряд юридических формальностей. В России процесс дарения регулируется Гражданским кодексом РФ и требует составления договора дарения, а также переоформления автомобиля на нового владельца в ГИБДД.
1. Составление договора дарения
Договор дарения оформляется в письменной форме и должен включать:
паспортные данные дарителя и получателя;
полные характеристики автомобиля (марка, модель, VIN, год выпуска);
информацию о передаче прав собственности.
Договор можно составить самостоятельно или обратиться к юристу, чтобы избежать ошибок.
2. Переоформление автомобиля в ГИБДД
Новый владелец должен зарегистрировать автомобиль на своё имя. Для этого потребуются:
3. Учет налогов
Получение автомобиля в дар считается доходом. Если даритель и получатель не являются близкими родственниками, новый владелец должен уплатить НДФЛ (налог на доходы физических лиц) в размере 13% от стоимости машины. Чтобы избежать налога, важно подтвердить родственную связь документально.
4. Оформление страховки
Полис ОСАГО нужно переоформить на нового владельца. Стоимость страховки будет зависеть от возраста и водительского стажа получателя.
5. Сохранение номерных знаков
Если вы хотите передать автомобиль с текущими номерами, это нужно указать при переоформлении. В противном случае получатель сможет выбрать новые номера.
Проверьте, нет ли на автомобиле залогов, штрафов или ограничений. Это можно сделать через сервисы ГИБДД или у нотариуса.
При возникновении вопросов проконсультируйтесь с юристом, чтобы правильно оформить сделку.
При грамотном подходе дарение автомобиля станет не только приятным, но и юридически безопасным процессом для обеих сторон. Следование этим рекомендациям позволит избежать возможных проблем и сделать подарок незабываемым.
Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.