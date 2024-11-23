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Новые шины Cordiant: завод в Ульяновске начал производство

0:55
Авто

Шинный завод Gislaved в Ульяновске, ранее принадлежащий компании Bridgestone, успешно возобновил производство в запланированные сроки. Первыми с конвейера сошли новые летние шины под брендом Cordiant.

резина
Фото: wikimedia by Ken T1381, CC BY-SA 3.0
резина

Согласно заявлению компании, уже в следующем году предприятие планирует расширить ассортимент продукции, включая выпуск премиальных шин под брендом Gislaved. Производство зимних моделей запланировано на первое полугодие 2025 года.

Все этапы испытаний и сертификационных процедур завершены, что подтверждает безопасность продукции и готовность к выходу на рынок.

Генеральный директор АО "Кордиант" Вадим Володин подчеркнул, что успешный перезапуск завода стал возможен благодаря слаженной работе профессиональной команды и эффективному управлению активами холдинга.

Уточнения

Автомобильная шина — часть автомобильного колеса.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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