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Качество без зарубежных сертификатов: как масла останутся на рынке

1:46
Авто

Начальник центра технических компетенций Sintec Lubricants Роман Сокуевн  опроверг слухи о том, что до 80% моторных масел могут исчезнуть с российского рынка из-за прекращения обновления зарубежных сертификатов, вызванного санкциями.

моторное масло
Фото: wikipedia by ООО "Газпромнефть - Смазочные материалы", CC BY 4.0
моторное масло

Он подтвердил, что получение новых одобрений от иностранных автопроизводителей (OEM) стало практически недостижимым для российских компаний. Однако некоторые производители нашли способы подтверждать качество своей продукции через международные ассоциации, такие как API и ACEA, сохраняя конкурентоспособность.

Сокуев отметил, что отсутствие зарубежных сертификатов не является препятствием для продаж моторных масел на российском рынке. Несмотря на то, что одобрения автопроизводителей и отраслевых ассоциаций свидетельствуют о высоком качестве продукции, они не обязательны согласно российскому законодательству.

По словам эксперта, Россия обладает всем необходимым для создания собственных стандартов и классификаторов моторных масел. Исторически эту роль выполняли ГОСТы, но они уже утратили свою актуальность. Разработка отечественных стандартов станет важным шагом на пути к независимости от зарубежных систем сертификации и позволит адаптироваться к новой реальности авторынка.

Новые стандарты, по мнению Сокуева, помогут не только поддержать стабильность рынка, но и усилить позиции российских производителей, увеличив доверие к их продукции. Он также подчеркнул, что переход на новые классификации потребует времени, в течение которого зарубежные и отечественные стандарты будут использоваться одновременно.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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