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Водительские справки в России: готовятся новые правила и обязательные анализы

1:24
Авто

В России планируют изменить порядок получения медицинской справки для водительских прав. Как сообщает телеграм-канал Mash, в будущем для получения справки станет обязательным сдавать анализы на наличие наркотических веществ.

врач
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
врач

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр отмечает, что сейчас автошколы активно сотрудничают с медицинскими учреждениями, что позволяет быстро и без проблем получить справку. Документ можно оформить онлайн за 3-3,5 тысячи рублей, включая подписи нарколога и психиатра, при этом анализы сдавать не требуется.

Такая практика создает серьезные риски: справками пользуются даже те, кого ранее лишили водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Остается неясным, прекратили ли эти люди употреблять запрещенные вещества.

Национальный автомобильный союз обратился в Минздрав с предложением создать единую базу граждан, которые состоят на учете у психиатров и наркологов. Эта мера позволит исключить возможность получения водительских прав до полного излечения. Также предлагается внести поправки в законодательство, чтобы будущие водители в обязательном порядке сдавали анализы.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.
 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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