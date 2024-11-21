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Лада будет дорожать: эксперт назвал причины роста цен на эти авто

1:03
Авто

Глава "Автоваза" Максим Соколов рассказал, что цена на отечественные авто марки "Лада" в 2025 году может подниматься. Это связано с изменениями ключевой ставки и курса рубля. Замисполнительного директора Ассоциации "Объединение автопроизводителей России" Алексей Серёженкин назвал NewsInfo.Ru основные причины возможного роста цен.

Лада будет дорожать: эксперт назвал причины роста цен на эти авто
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

"Инфляция есть, около 8 процентов, и это естественно влияет на стоимость машин", — сказал Серёженкин.

По его словам, стоимость растет, так как автопроизводителям нужно повышать зарплаты, оклады. Это не связано с конкуренцией с китайскими брендами.

"Если объемы производства будут расти, темпы повышения цен замедлятся. Но постоянные расходы остаются, и их влияние на себестоимость никуда не исчезнет", — отметил Серёженкин.

Он добавил, что основной фактор, определяющий рост цен на автомобили, — макроэкономическая ситуация.

Уточнения

LADA («Ла́да») — советская и российская марка автомобилей, производимых АО «АвтоВАЗ». 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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