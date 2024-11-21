Дважды в неделю она рисковала жизнью и не только за рулём авто

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Варвара Никитина — первая в России женщина-каскадер и профессиональный постановщик трюков. В 1990 году она пришла в профессию, когда она официально не существовала. В 1991 году профессия была признана официально благодаря усилиям Александра Иншакова.

Фото: Новый очаг is licensed under Free More info

В детстве Варвара мечтала стать каскадером, занималась гимнастикой и любила приключенческие фильмы. В 1987 году она приехала на "Мосфильм", но не была принята каскадерами. В 1989 году поступила в школу каскадеров "Аква-Трюк", где начала заниматься трюками. После школы каскадеров Варвара начала работать на съемочной площадке у Андрея Ростоцкого.

Она стала первой женщиной-каскадером, получив удостоверение в 1996 году, работала с известными постановщиками трюков, такими как Костя Кищук и Сережа Воробьев. В настоящее время у нее сильная женская школа каскадеров, которая конкурирует с мужской.

В начале карьеры конкуренция за фильмы и ставки была жесткой. Сейчас, по мнению Никитиной, конкуренция здоровая, каскадеры и постановщики трюков сотрудничают и подменяют друг друга. Работа тяжелая и физически и эмоционально.

Варвара ушла из кино после рождения дочери.

Однако любовь к скорости никуда не делась. Никитина рассказывает, что на съемки выезжали обычно на своих авто, и порой устраивали гонки, кто быстрее доедет до места. Но победа зависит порой не от скорости, а от того, какой маршрут выстроишь.

Уточнения

Каскадёр (фр cascadeur) — профессия в кинематографе; исполнитель сложных и опасных трюков.



Трюк определяется как эффектный искусный манёвр или технический приём, как правило, опасный или невыполнимый для неподготовленного человека.

