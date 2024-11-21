Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Необычный инцидент на борту самолёта — известный телеведущий поймал змею
Хакеры внедряются в работу современных авто, отключая тормоза или управляя его двигателем
Простое и всегда желанное пирожное Картошка, для которого нужно всего 4 ингредиента
Мелочи, которые могут испортить интерьер ванной
Как избавиться от липкости при использовании блеска для губ?
Российский блогер рассказал о лучшей тактике знакомства с немками
Запечённый минтай с луком и помидорами — отличная идея быстрого и полезного ужина
Каким девушкам не подойдут стрелки?
Какие цвета выбрать для спальни, чтобы создать уют и гармонию

Дважды в неделю она рисковала жизнью и не только за рулём авто

1:46
Авто

Варвара Никитина — первая в России женщина-каскадер и профессиональный постановщик трюков. В 1990 году она пришла в профессию, когда она официально не существовала. В 1991 году профессия была признана официально благодаря усилиям Александра Иншакова

Дважды в неделю она рисковала жизнью и не только за рулём авто
Фото: Новый очаг is licensed under Free More info

В детстве Варвара мечтала стать каскадером, занималась гимнастикой и любила приключенческие фильмы.  В 1987 году она приехала на "Мосфильм", но не была принята каскадерами. В 1989 году поступила в школу каскадеров "Аква-Трюк", где начала заниматься трюками. После школы каскадеров Варвара начала работать на съемочной площадке у Андрея Ростоцкого

Она стала первой женщиной-каскадером, получив удостоверение в 1996 году, работала с известными постановщиками трюков, такими как Костя Кищук и Сережа Воробьев. В настоящее время у нее сильная женская школа каскадеров, которая конкурирует с мужской. 

В начале карьеры конкуренция за фильмы и ставки была жесткой. Сейчас, по мнению Никитиной, конкуренция здоровая, каскадеры и постановщики трюков сотрудничают и подменяют друг друга. Работа тяжелая и физически и эмоционально. 

 Варвара ушла из кино после рождения дочери. 

Однако любовь к скорости никуда не делась. Никитина рассказывает, что на съемки выезжали обычно на своих авто, и порой устраивали гонки, кто быстрее доедет до места. Но победа зависит порой не от скорости, а от того, какой маршрут выстроишь. 

Уточнения

Каскадёр (фр  cascadeur) — профессия в кинематографе; исполнитель сложных и опасных трюков.

Трюк определяется как эффектный искусный манёвр или технический приём, как правило, опасный или невыполнимый для неподготовленного человека.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Перекопка огорода — главная ошибка дачников, которая портит урожай
Садоводство, цветоводство
Перекопка огорода — главная ошибка дачников, которая портит урожай Аудио 
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
Новости спорта
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет Аудио 
Влияние катализатора на мощность и расход топлива
Авто
Влияние катализатора на мощность и расход топлива Аудио 
Популярное
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде

Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.

Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода
Влияние катализатора на мощность и расход топлива
Как выбрать причёску, чтобы выглядеть на несколько лет моложе?
Загадочный Орешник. Владимир Путин анонсировал российский комплекс, которому нет противодействия Дмитрий Плотников Русская белая эмиграция с Гитлером и против Гитлера Сергей Лебедев Кремль держит паузу, ударив по Южмашу баллистикой. Паника у противника растёт Любовь Степушова
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Астронавты на МКС теряют внимание и память в условиях невесомости
Как повысить урожай смородины: что закопать в землю?
Как повысить урожай смородины: что закопать в землю?
Последние материалы
Хакеры внедряются в работу современных авто, отключая тормоза или управляя его двигателем
Простое и всегда желанное пирожное Картошка, для которого нужно всего 4 ингредиента
Мелочи, которые могут испортить интерьер ванной
Как избавиться от липкости при использовании блеска для губ?
Российский блогер рассказал о лучшей тактике знакомства с немками
Дважды в неделю она рисковала жизнью и не только за рулём авто
Запечённый минтай с луком и помидорами — отличная идея быстрого и полезного ужина
Каким девушкам не подойдут стрелки?
Какие цвета выбрать для спальни, чтобы создать уют и гармонию
Почему псиллиум — ключ к здоровому пищеварению
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.