Медосмотр под контролем — граждан, находящихся на учёте у психиатров и наркологов, не допустят к управлению ТС

1:28 Your browser does not support the audio element. Авто

Для россиян, желающих пройти медицинский осмотр для получения водительского удостоверения, предлагается ужесточение правил, включая создание базы данных граждан, которые находятся под наблюдением врачей, наркологов и других специалистов.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, PDM

Эти изменения вызваны мошенническими схемами в России, связанными с покупкой поддельных медицинских справок, которые активно используют наркозависимые и хронические алкоголики, сообщает telegram-канал Mash.

По статистике за первые девять месяцев 2024 года, 10% всех ДТП произошли по вине пьяных водителей, что привело к 105 смертям и более 2500 травм.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр считает, что многие из этих аварий могли быть предотвращены, если бы требования к получению медицинских справок были более строгими.

Он подчеркнул, что ряд автошкол активно сотрудничает с клиниками, которые за небольшую плату помогают в оформлении необходимых документов.

Ситуация зашла так далеко, что медицинскую справку можно заказать через интернет с доставкой всего лишь за полчаса и заплатить за это 3000-3500 рублей. При этом в справке уже будут стоять подписи нарколога и психиатра, но анализы на самом деле никто из водителей не сдает.

Уточнения

Нарколо́гия — область медицины, изучающая проявления наркомании, токсикомании и хронического алкоголизма, разрабатывающая методы их диагностики, лечения и профилактики.



Психиатри́я — отрасль клинической медицины, изучающая психические расстройства через призму методологии медицины, методы их диагностики, профилактики и лечения.

