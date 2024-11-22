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1:28
Авто

Для россиян, желающих пройти медицинский осмотр для получения водительского удостоверения, предлагается ужесточение правил, включая создание базы данных граждан, которые находятся под наблюдением врачей, наркологов и других специалистов.

Медосмотр под контролем — граждан, находящихся на учёте у психиатров и наркологов, не допустят к управлению ТС
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, PDM

Эти изменения вызваны мошенническими схемами в России, связанными с покупкой поддельных медицинских справок, которые активно используют наркозависимые и хронические алкоголики, сообщает telegram-канал Mash. 

По статистике за первые девять месяцев 2024 года, 10% всех ДТП произошли по вине пьяных водителей, что привело к 105 смертям и более 2500 травм.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр считает, что многие из этих аварий могли быть предотвращены, если бы требования к получению медицинских справок были более строгими.

Он подчеркнул, что ряд автошкол активно сотрудничает с клиниками, которые за небольшую плату помогают в оформлении необходимых документов.

Ситуация зашла так далеко, что медицинскую справку можно заказать через интернет с доставкой всего лишь за полчаса и заплатить за это 3000-3500 рублей. При этом в справке уже будут стоять подписи нарколога и психиатра, но анализы на самом деле никто из водителей не сдает.

Уточнения

Нарколо́гия — область медицины, изучающая проявления наркомании, токсикомании и хронического алкоголизма, разрабатывающая методы их диагностики, лечения и профилактики.

Психиатри́я — отрасль клинической медицины, изучающая психические расстройства через призму методологии медицины, методы их диагностики, профилактики и лечения.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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