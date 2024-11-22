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В Ульяновске бывший Bridgestone успешно возобновил производство шин

1:44
Авто

Перезапуск завода в Ульяновске стартует с производства новой летней модели шин под брендом Cordiant.

В Ульяновске бывший Bridgestone успешно возобновил производство шин
Фото: freepik.com by fxquadro is licensed under Free More info

В 2025 году ассортимент завода планируется постепенно расширять, включая в него модели премиальной линейки Gislaved.

Запуск производства зимних шин намечен на первое полугодие 2025 года. Все необходимые стандартные испытания и сертификации успешно завершены, что подтверждает безопасность продукции и готовность к началу продаж. В 2025 году на ульяновском заводе запланирован выпуск 1,2 миллиона шин.

С возобновлением работы завода и увеличением объемов производства продолжается набор новых сотрудников на различные позиции. Открыты вакансии для операторов на производства и складах, технического персонала, а также офисных работников. Компания предлагает социальные гарантии, программы льгот и компенсаций, а также гарантирует комфортные и безопасные условия труда, предоставляя возможности для карьерного роста и развития.

Завод Gislaved в Ульяновске является одним из самых современных шинных производств полного цикла в России, с мощностями до 2,4 миллиона шин в год.

До декабря 2023 года завод принадлежал японскому производителю премиальных шин, а затем стал частью холдинга "Кордиант".

В июле 2024 года предприятию было присвоено имя Gislaved, совпадающее с названием премиального бренда шин, который входит в продуктовый ассортимент холдинга.

Уточнения

Автомобильная шина — часть автомобильного колеса.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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