В Ульяновске бывший Bridgestone успешно возобновил производство шин

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Перезапуск завода в Ульяновске стартует с производства новой летней модели шин под брендом Cordiant.

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В 2025 году ассортимент завода планируется постепенно расширять, включая в него модели премиальной линейки Gislaved.

Запуск производства зимних шин намечен на первое полугодие 2025 года. Все необходимые стандартные испытания и сертификации успешно завершены, что подтверждает безопасность продукции и готовность к началу продаж. В 2025 году на ульяновском заводе запланирован выпуск 1,2 миллиона шин.

С возобновлением работы завода и увеличением объемов производства продолжается набор новых сотрудников на различные позиции. Открыты вакансии для операторов на производства и складах, технического персонала, а также офисных работников. Компания предлагает социальные гарантии, программы льгот и компенсаций, а также гарантирует комфортные и безопасные условия труда, предоставляя возможности для карьерного роста и развития.

Завод Gislaved в Ульяновске является одним из самых современных шинных производств полного цикла в России, с мощностями до 2,4 миллиона шин в год.

До декабря 2023 года завод принадлежал японскому производителю премиальных шин, а затем стал частью холдинга "Кордиант".

В июле 2024 года предприятию было присвоено имя Gislaved, совпадающее с названием премиального бренда шин, который входит в продуктовый ассортимент холдинга.

Уточнения

Автомобильная шина — часть автомобильного колеса.



