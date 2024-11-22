Honda проводит испытания для производства твердотельных аккумуляторов

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На научно-исследовательской базе в Сакура-Сити (префектура Тотиги, Япония) Honda построила линию по производству твердотельных аккумуляторов, сообщает autoweek.

Фото: Honda is licensed under Free More info

Как и следовало ожидать от научно-исследовательского центра, это не крупномасштабный процесс, но он используется для оптимизации процесса серийного производства.

У твердотельных аккумуляторов достаточно плюсов: надежны, быстро заряжаются, длительный срок службы, компактны, безопасны, не загораются в случае длительного контакта с водой.

Среди минусов — дорогая разработка, феномен твердого тела (между положительным электродом и твёрдым электролитом существует электрическое сопротивление), низкая температура не для них, могут выделять токсичные вещества в случае аварии.

Honda заявила, что готовится к запуску серийного производства аккумуляторов после 2025 года.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направ­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де.



