Honda проводит испытания для производства твердотельных аккумуляторов

На научно-исследовательской базе в Сакура-Сити (префектура Тотиги, Япония) Honda построила линию по производству твердотельных аккумуляторов, сообщает autoweek.
Как и следовало ожидать от научно-исследовательского центра, это не крупномасштабный процесс, но он используется для оптимизации процесса серийного производства.
У твердотельных аккумуляторов достаточно плюсов: надежны, быстро заряжаются, длительный срок службы, компактны, безопасны, не загораются в случае длительного контакта с водой.
Среди минусов — дорогая разработка, феномен твердого тела (между положительным электродом и твёрдым электролитом существует электрическое сопротивление), низкая температура не для них, могут выделять токсичные вещества в случае аварии.
Honda заявила, что готовится к запуску серийного производства аккумуляторов после 2025 года.
Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направлении, обратном направлению тока при разряде.
Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.