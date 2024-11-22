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Хакеры внедряются в работу современных авто, отключая тормоза или управляя его двигателем

1:43
Авто

В России будет создана национальная система обеспечения кибербезопасности автомобилей, а также пройдет адаптация соответствующей нормативной базы, сообщает Газета.Ru.

Хакеры внедряются в работу современных авто, отключая тормоза или управляя его двигателем
Фото: rosavtodor.gov.ru by Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта РФ, CC BY 4.0

Как информируют официальные источники, власти страны намерены провести анализ инцидентов в области кибербезопасности, связанных с транспортными средствами.

В рамках данной работы предполагается разработать методы оценки защиты программного обеспечения электронных блоков управления (ЭБУ) автомобилей. В результате этих усилий будет составлен список угроз, которым подвергаются автомобили в контексте защиты от хакерских атак.

Алексей Лукацкий, эксперт в области кибербезопасности и бизнес-консультант компании Positive Technologies, отметил, что существуют примеры, когда злоумышленники добивались доступа к системам автомобилей, отключая тормоза или контролируя работу двигателя.

Ранее на выставке "Иннопром" в Казани в 2023 году была представлена первая платформа кибербезопасности транспортных средств, разработка которой выполнялась для премьер-министров России, Белоруссии и Казахстана.

Известно, что создание первой в стране облачной платформы кибербезопасности для подключенных автомобилей осуществляется при сотрудничестве таких организаций, как ФГУП "НАМИ", "Лаборатория Касперского" и АО "ГЛОНАСС".

В настоящее время такая система больше ориентирована на современные авто, грузовой транспорт, так как крупные российские автопроизводители, такие как "КамАЗ" и ГАЗ, осуществляют практически всю сборку автомобилей в пределах страны.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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