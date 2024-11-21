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В Китае раскритиковали появление парковочных мест для женщин за рулём

1:01
Авто

В провинции Чжэцзян в Китае появились места для парковки авто, управляемых женщинами. Парковочные места обозначены розовой краской и изображением туфель на высоком каблуке. Их ширина составляет 3,2 метра, что на 50 процентов больше, чем ширина стандартного парковочного места в Китае.

В Китае раскритиковали появление парковочных мест для женщин за рулём
Фото: thedrive is licensed under Free More info

Критику назвали идею сексистской, говорят, что это стереотип, согласно которому женщины менее опытные водители, чем мужчины, и им нужно больше места, чтобы припарковать свои машины.

"Женские парковочные места расположены ближе к выходам и системам видеонаблюдения, что более удобно для женщин-водителей, когда они хотят сделать перерыв или сходить за покупками в главное здание, и гораздо безопаснее, особенно ночью", — прокомментировала ситуацию Фан Хунъин, менеджер зоны обслуживания на шоссе города Цзяньдэ, для китайского государственного информационного агентства "Синьхуа".

Уточнения

Парко́вка (также Паркинг от англ. parking) — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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