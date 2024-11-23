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Липучки на асфальте: как правильно обкатать нешипованные шины

1:16
Авто

Обкатка новых зимних шин — важный процесс, который помогает раскрыть их полный потенциал и улучшить сцепление с дорогой. Об этом рассказал автомобильный эксперт.

Липучки на асфальте: как правильно обкатать нешипованные шины
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, PDM

Почему это важно:

  1. Износ внешнего слоя
    Внешний слой новых шин содержит микронеровности, появляющиеся при изготовлении в пресс-формах. Они обеспечивают повышенное сцепление с дорогой, но для полноценного контакта протектора с покрытием этот слой должен постепенно стереться. После обкатки начинает работать липкий слой зимней резины, значительно улучшая сцепление с дорогой.
  2. Устранение смазки
    На нешипованных зимних шинах ("липучках") в процессе производства в канавках протектора может оставаться смазка. Некоторое время нужно ездить осторожно, чтобы она полностью исчезла.

Как обкатывать шины:

  1. Выберите подходящую поверхность: обкатку нешипованных шин лучше проводить на сухом и чистом асфальте.
  2. Не бойтесь износа: несмотря на мягкость зимней резины, современные модели оснащены прочным протектором, устойчивым к нагрузкам.

Эти простые рекомендации помогут сохранить шины в хорошем состоянии и улучшить их эксплуатационные характеристики.

Уточнения

Протектор — элемент шины (покрышки) колеса, предназначенный для защиты внутренней части шины от проколов и повреждений, а также для формирования оптимального пятна контакта шины.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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