Липучки на асфальте: как правильно обкатать нешипованные шины

Обкатка новых зимних шин — важный процесс, который помогает раскрыть их полный потенциал и улучшить сцепление с дорогой. Об этом рассказал автомобильный эксперт.
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Почему это важно:
Износ внешнего слоя Внешний слой новых шин содержит микронеровности, появляющиеся при изготовлении в пресс-формах. Они обеспечивают повышенное сцепление с дорогой, но для полноценного контакта протектора с покрытием этот слой должен постепенно стереться. После обкатки начинает работать липкий слой зимней резины, значительно улучшая сцепление с дорогой.
Устранение смазки На нешипованных зимних шинах ("липучках") в процессе производства в канавках протектора может оставаться смазка. Некоторое время нужно ездить осторожно, чтобы она полностью исчезла.
Как обкатывать шины:
Выберите подходящую поверхность: обкатку нешипованных шин лучше проводить на сухом и чистом асфальте.
Не бойтесь износа: несмотря на мягкость зимней резины, современные модели оснащены прочным протектором, устойчивым к нагрузкам.
Эти простые рекомендации помогут сохранить шины в хорошем состоянии и улучшить их эксплуатационные характеристики.
Уточнения
Протектор — элемент шины (покрышки) колеса, предназначенный для защиты внутренней части шины от проколов и повреждений, а также для формирования оптимального пятна контакта шины.