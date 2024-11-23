Обновление цен: сколько теперь стоит Geely Okavango в России

1:15 Your browser does not support the audio element. Авто

Китайский семиместный кроссовер Geely Okavango в ноябре обзавелся новыми ценниками. Как сообщили эксперты портала "Цена Авто", стоимость автомобиля выросла на 57 200-127 200 рублей, что соответствует росту на 1,5-3,6%.

Фото: Wikipedia by Zoerides, CC BY-SA 4.0

Актуальные цены:

Комплектация Luxury подорожала на 127 200 рублей (+3,6%) и теперь стоит 3 656 190 рублей.

Версия Flagship прибавила в цене 57 200 рублей (+1,5%) и доступна по цене 3 806 190 или 3 856 190 рублей, в зависимости от года выпуска.

Geely Okavango впервые появился на российском рынке в марте 2024 года, а в начале ноября представили его обновленную версию. Стоит отметить, что указанные цены являются рекомендованными розничными и не учитывают возможных акций, специальных предложений или дополнительных опций.

Уточнения

Geely Haoyue — среднеразмерный кроссовер, выпускаемый компанией Geely Automobile с 2020 года. На внешнем рынке автомобиль называется Geely Okavango в честь Дельты Окаванго в Ботсване.



