Обновление цен: сколько теперь стоит Geely Okavango в России

Китайский семиместный кроссовер Geely Okavango в ноябре обзавелся новыми ценниками. Как сообщили эксперты портала "Цена Авто", стоимость автомобиля выросла на 57 200-127 200 рублей, что соответствует росту на 1,5-3,6%.
Geely Okavango впервые появился на российском рынке в марте 2024 года, а в начале ноября представили его обновленную версию. Стоит отметить, что указанные цены являются рекомендованными розничными и не учитывают возможных акций, специальных предложений или дополнительных опций.
Geely Haoyue — среднеразмерный кроссовер, выпускаемый компанией Geely Automobile с 2020 года. На внешнем рынке автомобиль называется Geely Okavango в честь Дельты Окаванго в Ботсване.
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