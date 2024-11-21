Как продать авто в кредите

1:01 Your browser does not support the audio element. Авто

Продать автомобиль, находящийся в кредите, можно, но нужно заручиться согласием кредитора. Для этого необходимо уведомить банк о намерении продать кредитное авто, иначе сделка будет незаконной — банк может забрать автомобиль у покупателя, а заемщик может получить штраф или лишение свободы.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Способы продажи кредитной машины:

Реструктурировать или рефинансировать кредит.

Воспользоваться кредитными каникулами.

Найти покупателя самостоятельно или через банк, аукцион или автосалон.

Продажа по доверенности подходит для продажи родственнику или знакомому.

Как вариант — покупатель отдает деньги продавцу, продавец выплачивает долг по кредиту, банк освобождает машину от обременений.

Также покупатель может погасить кредит, отдав разницу продавцу.

Продажа возможна через салон по trade-in. Автосалон сам закроет долг перед банком, снимет обременения и выставит машину на продажу.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.

