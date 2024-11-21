Профсоюз Volkswagen предложил оптимальный вариант выхода из кризиса

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Кризис в Volkswagen Group в Европе может привести к закрытию нескольких производственных предприятий, но профсоюз VW считает, что этого можно избежать, пишет Motor1.

Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

Профсоюзная группа предложила значительно сократить зарплаты как рабочим, так и служащим. а также отмену премий практически для всех сотрудников компании, включая руководителей и членов совета директоров Председатель профсоюза Даниэла Кавалло считает, что этого будет достаточно, чтобы избежать массовых увольнений и потенциального закрытия заводов VW в Германии.

Кавалло представила эту информацию на пресс-конференции в преддверии возобновления переговоров с руководством VW, сообщает Automotive News Europe.

Кавалло заявила, что расходы на рабочую силу на самом деле составляют лишь малую часть от 18 миллиардов долларов, которые руководство VW стремится сэкономить.

Уточнения

Профессиона́льный сою́з (сокр. профсою́з) — добровольное общественное объединение людей, связанных общими интересами по роду своей деятельности на производстве, в сфере обслуживания, культуре. Объединения создаются с целью представительства и защиты прав и свобод работников в трудовых отношениях.



