Ford сокращает 4000 рабочих мест по всей Европе

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В Европе у автопроизводителей сегодня имеются серьёзные препятствия в виде жёстких требований к выбросам для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, неопределённостей в законодательстве, менее ожидаемого спроса на электромобили и резкого роста китайского импорта, сообщает Motor1.

Фото: flickr by Ivan Radic, CC BY 2.0

Компания Ford уже прекратила производство популярных моделей. По данным Reuters, в Европе ее продажи снизились на 17,9%. Без таких бестселлеров, как Fiesta, а вскоре и Focus, компанию ожидают серьезные проблемы.

Недавно Ford объявила, что сокращает 4000 рабочих мест по всей Европе, в основном в Великобритании и Германии, что составляет около 14% её сотрудников в этих странах.

Увольнения будут завершены к 2027 году.

Уточнения

Ford Motor Company, «Форд мотор компани» — американская автомобилестроительная компания. Четвёртый в мире производитель автомобилей по объёму выпуска за весь период существования.

