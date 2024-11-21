Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лосось в сливочно-сырном соусе с овощами — великолепная идея для романтического или праздничного ужина
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Идеи для зимнего маникюра, чтобы быть в тренде
Россиянам назвали самые опасные для экологии телевизоры
Археологи нашли очаг для создания клея в пещере неандертальцев
Денежное дерево сбрасывает листья? Узнайте, как спасти растение
Из-за пьяного дебошира самолёт изменил маршрут
И даже фотосессия с этой звездой когда-то не помогла увеличить продажи Singer SM1500 Roadster
Экономьте время и деньги! Эти обои заменят плитку на кухне

Построили свой лагерь прямо на деревьях — в Германии экоактивисты против расширения завода Tesla

0:44
Авто

Активисты организовали палаточный лагерь на деревьях рядом с заводом Tesla в Берлине (Германия). Протестующие выступают против расширения производства Tesla, поскольку это может повлечь за собой вырубку свыше 100 гектаров леса, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Spiegel.

Построили свой лагерь прямо на деревьях — в Германии экоактивисты против расширения завода Tesla
Фото: autobild is licensed under Free More info

Еще в феврале 2024 года они организовали лагерь и создали укрытия на деревьях.

Полиция начала процедуру ликвидации лагеря, и некоторые активисты спустились с деревьев, однако остальные решили остаться на высоте.

Известно также, что летом на территории, предназначенной для расширения завода, были обнаружены и взорваны две бомбы времен Второй мировой войны.

Уточнения

Защитник окружающей среды экоактивист, энвайронменталист (от (англ. environment — окружающая среда) — человек, который занимается защитой окружающей среды.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
Наука и техника
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы Аудио 
Эти автомобили пережили годы, не поддавшись коррозии
Авто
Эти автомобили пережили годы, не поддавшись коррозии Аудио 
Олег Газманов посоветовал певцу Шаману отказаться от псевдонима
Шоу-бизнес
Олег Газманов посоветовал певцу Шаману отказаться от псевдонима Аудио 
Популярное
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время

После того, как Агата Муцениеце рассказала о проблемах в воспитании сына, Павел Прилучный показал, как он проводит время с 11-летним Тимофеем.

После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана
МС-21. Новое поколение российских самолётов готовится принимать пассажиров Дмитрий Плотников Китай открыл глубоководный порт в Перу и построит такой же в Никарагуа для дублёра Панамского канала Любовь Степушова Один Т-34 против многотысячного гитлеровского гарнизона Сергей Лебедев
Стало известно, можно ли было спасти Владимира Лёвкина от смерти
Бузова призналась, что по-настоящему влюблена в Олега Майами
Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла
Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла
Последние материалы
Из-за пьяного дебошира самолёт изменил маршрут
И даже фотосессия с этой звездой когда-то не помогла увеличить продажи Singer SM1500 Roadster
Экономьте время и деньги! Эти обои заменят плитку на кухне
Какой вред может нанести организму безалкогольное пиво
Диетические печеночные котлеты — с овощным салатом и гречкой получается лёгкий ПП-обед
Удобряем смородину: комплексный подход к подкормке для богатого урожая
Лучшие способы восстановления сухой и потрескавшейся кожи стоп
Вашингтон заявил о намерении списать $4,65 млрд долга Украины
Учёные обнаружили скрытый текст на странице Голубого Корана
Как спасти фикус, который начал сбрасывать листья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.