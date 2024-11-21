Построили свой лагерь прямо на деревьях — в Германии экоактивисты против расширения завода Tesla

Активисты организовали палаточный лагерь на деревьях рядом с заводом Tesla в Берлине (Германия). Протестующие выступают против расширения производства Tesla, поскольку это может повлечь за собой вырубку свыше 100 гектаров леса, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Spiegel.
Еще в феврале 2024 года они организовали лагерь и создали укрытия на деревьях.
Полиция начала процедуру ликвидации лагеря, и некоторые активисты спустились с деревьев, однако остальные решили остаться на высоте.
Известно также, что летом на территории, предназначенной для расширения завода, были обнаружены и взорваны две бомбы времен Второй мировой войны.
Защитник окружающей среды экоактивист, энвайронменталист (от (англ. environment — окружающая среда) — человек, который занимается защитой окружающей среды.
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