Кабриолет Lada Natasha на базе "восьмёрки" иностранцам пришёлся по вкусу в 90-е

Кабриолет на базе Lada Samara был разработан в 1990 году бельгийской компанией "Скалдия-Волга", которая занималась экспортом российских автомобилей.
Стандартные модели ВАЗ-2108 отправлялись за границу, где местные дилеры преобразовывали трёхдверные автомобили в кабриолеты. Мелкосерийная сборка осуществлялась специализированными кузовными компаниями в Бельгии и Германии.
Дизайн "Наташи" был разработан тольяттинским дизайнером Владимиром Ярцевым. Сегодня он проживает в Бельгии.
Четырёхместный салон имел спортивный руль и кожаные сиденья. В техническом плане Lada Natasha не отличалась от "восьмёрки" и сохраняла мощность в 73 л. с.
Имя "Наташа" для кабриолета было выбрано неспроста — вызывало ассоциации с нежностью и женственностью, отлично звучало на всех европейских языках
С 1990 по 1995 год было выпущено всего около 456 кабриолетов, все из которых были проданы во Франции, Германии, Бельгии и Венгрии.
Кабриоле́т (фр. cabriolet) — легковой автомобиль с откидывающимся верхом.
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