И даже фотосессия с этой звездой когда-то не помогла увеличить продажи Singer SM1500 Roadster

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В Великобритании с 1939 по 1955 годы выпускались автомобили Singer Roadster, которые имели архаичную конструкцию и старомодный дизайн.

Фото: thedrive is licensed under Free More info

Однако за рубежом эти авто имели успех — особенно в США и Австралии, где покупателям нужны были быстрые, легкие авто с открытым верхом. Специально для американского рынка автомобили поставлялись леворульные с мощностью 48 л. с., а для австралийского — праворульные.

К середине 50-х спрос на них начал падать, так как на рынке появились Chevrolet Corvette, Sunbeam Alpine и Triumph TR2.

И даже реклама с участием американской звезды первой величины — Мэрилин Монро — никак на сказалась на росте продаж. На фотосессии Мэрилин Монро была в красном платье, оно чуть-чуть отличалось по тону от Singer SM1500C Roadster красного цвета.

В 1955 г. Singer отказалась от производства родстеров.

Уточнения

Мэ́рилин Монро́ — американская киноактриса, певица, модель 1950-х годов. Стала одним из наиболее культовых образов американского кинематографа и всей мировой культуры.

