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Забудьте о плохой видимости: когда стоит менять стеклоочистители?

3:03
Авто

Стеклоочистители — одна из важнейших частей обеспечения безопасности на дороге. Они играют ключевую роль в поддержании чистоты и четкости лобового стекла, особенно в неблагоприятных погодных условиях. Однако со временем резинки стеклоочистителей изнашиваются и теряют свои свойства.

Забудьте о плохой видимости: когда стоит менять стеклоочистители?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Плохое качество очищения

Первый и, пожалуй, самый очевидный признак необходимости замены стеклоочистителей — это ухудшение качества очистки стекла. Если вы заметили, что после работы дворников остаются полосы или мутные участки, это указывает на то, что резинки испортились. В результате стекло не очищается должным образом, что может создать проблемы с видимостью. Проверяйте эффективность очищения особенно в дождливую погоду, когда четкость стекла особенно важна для безопасности.

Скрип и шум во время работы

Второй признак, на который стоит обратить внимание — это скрип или другие посторонние звуки, издаваемые движущимися дворниками. Если вы слышите трение, скрежет или другие неприятные звуки при работе стеклоочистителей, это может растворяться из-за износа резинок или повреждений на их поверхности. В этом случае резинки теряют свою эластичность и не прилегают плотно к стеклу, что также ухудшает качество очистки.

Визуальные повреждения и истирание

Третий признак — это физические повреждения самих дворников. Осмотрите резинки на наличие трещин, разрывов или заметного истирания. Если вы видите, что края резинок стали неровными или появились участки, где резина отклеивается от основного каркаса, это явный сигнал к замене. Даже небольшие повреждения могут повлиять на работу стеклоочистителей и, соответственно, на вашу безопасность на дороге.

Как правильно выбрать новые стеклоочистители

При замене стеклоочистителей полезно помнить о нескольких советах:

  • Уточните размер: Перед покупкой новых дворников проверьте их размер в инструкции к автомобилю или на старых стеклоочистителях.
  • Качество: Обратите внимание на качественные бренды или те, которые рекомендуются вашим производителем автомобиля.
  • Стиль: Существует несколько типов стеклоочистителей (каркасные, бескаркасные, специализированные для зимы и т.д.). Выберите тот тип, который лучше всего подходит под климатические условия вашего региона.

Регулярное внимание к состоянию стеклоочистителей поможет вам поддерживать безопасные условия на дороге, особенно в ненастье. Если вы заметили один или несколько из вышеупомянутых признаков, не откладывайте замену стеклоочистителей на потом. Это небольшое, но важное действие — залог вашей безопасности и комфорта во время вождения. Поддерживайте свою машину в отличном состоянии и будьте внимательны на дороге!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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