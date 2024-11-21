3 причины, почему опасно заправлять машину на АЗС до полного бака

2:19 Your browser does not support the audio element. Авто

Современные автомобили имеют сложную систему вентиляции топливной системы, которая обеспечивает её безопасную и стабильную работу. Важным элементом является гравитационный клапан, предотвращающий утечку топлива при наклоне машины.

Однако заправка "под горлышко" может нарушить его работу. Если залить топливо выше уровня автоматического отключения пистолета, избыточное топливо начнёт вытекать через дренажные трубки. Это опасно: топливо может попасть на элементы подвески, проводку или уплотнители, сокращая их срок службы и вызывая неприятный запах в салоне.

Некоторые водители избегают заправлять полный бак, опасаясь, что это увеличит вес автомобиля и ухудшит его динамику. Однако эти опасения преувеличены: литр бензина АИ-92 весит всего 0,735 кг, а даже полный бак на 55 литров добавляет лишь около 40 кг. Для автомобилей массой свыше 1300 кг такая нагрузка практически незаметна.

Есть и другая сторона проблемы. Просьба заправить "полный бак, пожалуйста" может стать приглашением для мошенников на автозаправке. Недобросовестные работники АЗС иногда используют эту возможность для кражи топлива. Большие объемы сложнее проконтролировать, и водитель может не заметить недостачу нескольких литров.

Более того, злоумышленники порой сливают топливо в спрятанные канистры, расположенные, например, в мусорных контейнерах рядом с колонкой. Даже камеры видеонаблюдения не всегда помогают разоблачить такие махинации.

Чтобы избежать проблем, эксперты рекомендуют заправляться до момента автоматического отключения пистолета и не доливать топливо вручную. Это не только защитит вашу машину от повреждений, но и убережёт от хитростей недобросовестных работников.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

