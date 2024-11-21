Названы 5 способов продлить срок службы тормозных дисков

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Тормозные диски — один из важнейших элементов автомобиля, который требует регулярной замены. Их срок службы зависит не только от предписанного графика, но и от стиля вождения и других факторов. Стоимость новых тормозных дисков и работы мастера нередко заставляет автовладельцев задуматься, как продлить ресурс этих деталей. Как оказалось, сделать это возможно, следуя нескольким простым рекомендациям.

Агрессивный стиль вождения — главный враг тормозных дисков, утверждает издание naavtotrasse.ru. Резкие торможения и частые ускорения создают чрезмерную нагрузку на тормозную систему, ускоряя износ не только дисков и колодок, но и других компонентов автомобиля.

Замена тормозных колодок вовремя — ключевой фактор для сохранности тормозных дисков. Дожидаться полного истирания колодок категорически не рекомендуется: это может привести к повреждению дисков. Важно также следить за состоянием суппортов — заклинившие или заржавевшие суппорты могут повредить диски и увеличить расходы на ремонт.

Эксплуатация в условиях грязи и луж также отрицательно сказывается на тормозной системе. Проезд через глубокие лужи с резким торможением может вызвать деформацию дисков, что негативно скажется на их работе. В зимнее время рекомендуется перед постановкой автомобиля на ручник дать задним тормозным дискам время остыть и высохнуть — буквально 2-3 минуты. Это предотвратит примерзание колодок к дискам.

Эксперты советуют проводить проточку тормозных дисков после пробега 70–80 тысяч километров, а замену на новые — каждые 120–150 тысяч. При выборе новых деталей важно отдавать предпочтение проверенным брендам, чтобы обеспечить безопасность и долгий срок службы тормозной системы.

Уточнения

Тормозной диск или же дисковый тормозной механизм или дисковые тормоза — основной элемент дисковой тормозной системы.

