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Вторичный рынок обожает белые машины: причины популярности

1:46
Авто

Некоторые считают белый цвет автомобилей банальным и безвкусным, однако опытные водители уверены, что это выбор практичных и дальновидных людей. Инспектор ГАИ в интервью порталу njcar.ru объяснил, почему белый цвет так популярен среди автомобилистов.

Согласно исследованию компании BASF, белый остаётся самым востребованным цветом автомобилей в мире. Одной из ключевых причин его популярности является безопасность. Белые машины лучше заметны на дороге, особенно ночью и в условиях плохого освещения. Страховые компании подтверждают: такие автомобили реже попадают в аварии.

Однако есть и минусы. Белый цвет часто привлекает угонщиков, так как такие машины проще перекрасить, скрыв следы преступления. Тем не менее, практичные владельцы ценят этот оттенок за доступность. В отличие от более экзотичных цветов, белый обычно не требует наценки при покупке.

Вторичный рынок — ещё один плюс. Белые машины пользуются спросом, а найти кузовные детали для них на "разборке" проще. Это особенно важно для тех, кто хочет экономить на ремонте. К тому же белый цвет хорошо скрывает мелкие царапины и меньше пачкается, чем тёмные оттенки, хотя по практичности его обходит серебристый.

Не менее значим фактор теплоизоляции: белые автомобили меньше нагреваются на солнце, что делает их комфортным выбором в жаркую погоду. Таким образом, выбор белого цвета продиктован не только эстетикой, но и соображениями безопасности, удобства и экономии.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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