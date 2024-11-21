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Как отказ от замены сливной пробки может "убить" ваш двигатель

Авто

Многие автовладельцы не задумываются о рисках, связанных с отказом от замены сливной пробки двигателя при замене масла. Опытный моторист поделился своим мнением на эту распространённую ошибку, которая может привести к серьёзным проблемам.

Производители автомобилей настоятельно рекомендуют менять не только масло, но и сливную пробку с прокладкой при каждом техническом обслуживании. Однако на практике водители часто игнорируют этот совет, особенно если деталь выглядит неповреждённой. Стоимость замены редко превышает 500 рублей, но желание сэкономить может обернуться большими затратами.

Сливная пробка изготавливается из мягких сплавов, что делает её уязвимой при повторном использовании. Каждый раз, когда пробка закручивается, увеличивается риск повреждения резьбы в отверстии поддона двигателя. Это может привести не только к дорогостоящему ремонту, но и к утечке масла, а её последствия — серьёзные повреждения двигателя из-за недостатка смазки.

Если пробка оснащена уплотнительным кольцом из алюминия или меди, её повторное использование возможно, но только теоретически. При каждом затягивании кольцо деформируется, теряя герметичность. Поэтому даже при видимой исправности кольца его замена обязательна при каждой замене масла.

Некоторые механики полагают, что усиленное затягивание старой пробки может решить проблему. Однако это создаёт дополнительные риски: чрезмерное давление на изношенное кольцо и повреждение резьбы в картере двигателя. Это часто приводит к утечке масла и ещё более серьёзным последствиям.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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