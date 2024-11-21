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Список авто, которые замерзают в холода: мнения владельцев и экспертов

1:10
Авто

Некоторые модели автомобилей, представленные в России, оказались плохо адаптированными к суровой зиме. Об этом рассказал основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников.

Эксперт отметил, что владельцы ряда китайских марок часто жалуются на слабую работу печки и длительный прогрев салона.

"Есть случаи, когда даже обогрев сидений не справляется, а задняя часть салона остается холодной", — сообщил он.

Кроме того, в морозы у таких автомобилей залипают дверные ручки, а сенсорные экраны дают сбои.

Среди других проблемных моделей — Nissan Pathfinder, у которого в сильные холода могут возникать неполадки с трансмиссией. Владельцы Peugeot 408 и Citroen C4 отмечают частые проблемы с электроникой, а у седанов Renault Fluence мощности штатного отопителя бывает недостаточно для комфортного обогрева.

По мнению экспертов, такая ситуация связана с тем, что некоторые зарубежные модели проектировались без учета условий эксплуатации в северных регионах.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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