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Какие автомобили доставляют больше всего проблем зимой

2:16
Авто

Не все автомобили одинаково хорошо переносят зимние холода. Основатель компании RusTransChina Александр Стрельников назвал модели, которые могут доставить неприятности своим владельцам в морозы.

Какие автомобили доставляют больше всего проблем зимой
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Проблемы китайских авто в зимний период

Среди китайских марок, таких как Geely, Chery и Haval, наиболее часто встречаются следующие проблемы:

  • Недостаточный обогрев.
    Например, у Geely Tugella владельцы жалуются на плохой обогрев кресел, из-за чего задняя часть салона остаётся холодной.
  • Проблемы с замками.
    У Geely Monjaro в сильные морозы может заклинивать дверные замки, что создаёт дополнительные неудобства.
  • Сбой мультимедиа и сенсоров.
    У автомобилей Haval отмечаются трудности с работой сенсорных панелей и мультимедийных систем в условиях минусовых температур.
  • Слабые аккумуляторы.
    АКБ многих китайских авто плохо справляются с морозами, что может затруднить запуск двигателя.

Европейские марки тоже не идеальны

Некоторые европейские модели также испытывают трудности зимой:

  • Nissan Pathfinder.
    Проблемы с трансмиссией, особенно у автомобилей старше 5-7 лет, усугубляются в морозы. К тому же кузов может быть подвержен коррозии из-за реагентов на дорогах.
  • Peugeot 408 и Citroen C4.
    В этих автомобилях возможны сбои в электронике и автоматических системах. Кроме того, у некоторых моделей слабые места в трансмиссиях, которые проявляются при низких температурах.
  • Renault Fluence.
    В зимнее время владельцы часто жалуются на слабый отопитель. Кроме того, уплотнители дверей теряют эластичность, что ухудшает герметизацию и может привести к образованию наледи внутри автомобиля.

Советы от экспертов

Автоэксперты рекомендуют для зимней эксплуатации:

  • Регулярно проверять аккумулятор и вовремя его заменять.
  • Использовать силиконовые смазки для уплотнителей, чтобы избежать потери их эластичности.
  • Устанавливать дополнительный обогрев или использовать автотепло для поддержания комфортной температуры в салоне.
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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