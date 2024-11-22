Какие автомобили доставляют больше всего проблем зимой

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Не все автомобили одинаково хорошо переносят зимние холода. Основатель компании RusTransChina Александр Стрельников назвал модели, которые могут доставить неприятности своим владельцам в морозы.

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Проблемы китайских авто в зимний период

Среди китайских марок, таких как Geely, Chery и Haval, наиболее часто встречаются следующие проблемы:

Недостаточный обогрев.

Например, у Geely Tugella владельцы жалуются на плохой обогрев кресел, из-за чего задняя часть салона остаётся холодной.

Например, у Geely Tugella владельцы жалуются на плохой обогрев кресел, из-за чего задняя часть салона остаётся холодной. Проблемы с замками.

У Geely Monjaro в сильные морозы может заклинивать дверные замки, что создаёт дополнительные неудобства.

У Geely Monjaro в сильные морозы может заклинивать дверные замки, что создаёт дополнительные неудобства. Сбой мультимедиа и сенсоров.

У автомобилей Haval отмечаются трудности с работой сенсорных панелей и мультимедийных систем в условиях минусовых температур.

У автомобилей Haval отмечаются трудности с работой сенсорных панелей и мультимедийных систем в условиях минусовых температур. Слабые аккумуляторы.

АКБ многих китайских авто плохо справляются с морозами, что может затруднить запуск двигателя.

Европейские марки тоже не идеальны

Некоторые европейские модели также испытывают трудности зимой:

Nissan Pathfinder.

Проблемы с трансмиссией, особенно у автомобилей старше 5-7 лет, усугубляются в морозы. К тому же кузов может быть подвержен коррозии из-за реагентов на дорогах.

Проблемы с трансмиссией, особенно у автомобилей старше 5-7 лет, усугубляются в морозы. К тому же кузов может быть подвержен коррозии из-за реагентов на дорогах. Peugeot 408 и Citroen C4.

В этих автомобилях возможны сбои в электронике и автоматических системах. Кроме того, у некоторых моделей слабые места в трансмиссиях, которые проявляются при низких температурах.

В этих автомобилях возможны сбои в электронике и автоматических системах. Кроме того, у некоторых моделей слабые места в трансмиссиях, которые проявляются при низких температурах. Renault Fluence.

В зимнее время владельцы часто жалуются на слабый отопитель. Кроме того, уплотнители дверей теряют эластичность, что ухудшает герметизацию и может привести к образованию наледи внутри автомобиля.

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