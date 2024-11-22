Какие автомобили доставляют больше всего проблем зимой

Не все автомобили одинаково хорошо переносят зимние холода. Основатель компании RusTransChina Александр Стрельников назвал модели, которые могут доставить неприятности своим владельцам в морозы.
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Проблемы китайских авто в зимний период
Среди китайских марок, таких как Geely, Chery и Haval, наиболее часто встречаются следующие проблемы:
Недостаточный обогрев. Например, у Geely Tugella владельцы жалуются на плохой обогрев кресел, из-за чего задняя часть салона остаётся холодной.
Проблемы с замками. У Geely Monjaro в сильные морозы может заклинивать дверные замки, что создаёт дополнительные неудобства.
Сбой мультимедиа и сенсоров. У автомобилей Haval отмечаются трудности с работой сенсорных панелей и мультимедийных систем в условиях минусовых температур.
Слабые аккумуляторы. АКБ многих китайских авто плохо справляются с морозами, что может затруднить запуск двигателя.
Европейские марки тоже не идеальны
Некоторые европейские модели также испытывают трудности зимой:
Nissan Pathfinder. Проблемы с трансмиссией, особенно у автомобилей старше 5-7 лет, усугубляются в морозы. К тому же кузов может быть подвержен коррозии из-за реагентов на дорогах.
Peugeot 408 и Citroen C4. В этих автомобилях возможны сбои в электронике и автоматических системах. Кроме того, у некоторых моделей слабые места в трансмиссиях, которые проявляются при низких температурах.
Renault Fluence. В зимнее время владельцы часто жалуются на слабый отопитель. Кроме того, уплотнители дверей теряют эластичность, что ухудшает герметизацию и может привести к образованию наледи внутри автомобиля.
Советы от экспертов
Автоэксперты рекомендуют для зимней эксплуатации:
Регулярно проверять аккумулятор и вовремя его заменять.
Использовать силиконовые смазки для уплотнителей, чтобы избежать потери их эластичности.
Устанавливать дополнительный обогрев или использовать автотепло для поддержания комфортной температуры в салоне.