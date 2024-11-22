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Почему зимой нельзя экономить на полиролях и силиконовых смазках

Авто

Автомеханик и эксперт Вагид Аронян поделился рекомендациями по уходу за автомобилем в зимний сезон. Он подчеркнул важность своевременного обслуживания и использования защитных средств, чтобы минимизировать последствия холодов и воздействия реагентов.

Почему зимой нельзя экономить на полиролях и силиконовых смазках
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Основные рекомендации по уходу за машиной зимой

  1. Используйте полироли
    Эксперт советует не экономить на полиролях в зимний период. Эти средства создают защитный слой на кузове, который предотвращает повреждения от дорожных реагентов и сохраняет внешний вид автомобиля.
  2. Выбирайте правильное место для парковки
    Аронян напоминает, что зимой особенно важно избегать парковки под деревьями. Опавшие ветки или скопления снега могут повредить автомобиль.
  3. Автотент как дополнительная защита
    Если машина хранится на улице, стоит использовать автотент. Это своеобразное "одеяло" для автомобиля, которое защищает кузов от осадков и резких перепадов температуры.
  4. Уход за дверными замками и уплотнителями
    Регулярная обработка замков и резиновых уплотнителей дверей силиконовыми смазками предотвращает их замерзание и продлевает срок службы. Это особенно актуально при перепадах температуры.
  5. Контроль аккумулятора
    В холодное время года необходимо чаще проверять уровень заряда аккумулятора. Низкие температуры значительно снижают его эффективность.
  6. Следите за техническими жидкостями
    Важно регулярно проверять уровень масла, охлаждающей жидкости и стеклоомывателя. Зимой они подвергаются большему расходу и нагрузке.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направ­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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