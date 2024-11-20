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Лидерство Китая. ТОП-5 новых кроссоверов, которые предпочитают россияне

1:26
Авто

Аналитики изучили спрос на кроссоверы за 2024 год и выяснили, какие модели оказались самыми популярными в России среди покупателей новых автомобилей этой линейки.

Лидерство Китая. ТОП-5 новых кроссоверов, которые предпочитают россияне
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, CC BY-SA 4.0

Кроссоверы — популярный тип кузова, который удобен при использовании в городе, но и надёжен в дальних поездках.

Итак, каковы предпочтения покупателей таких машин в 2024 году в РФ.

Бесспорным лидером среди кроссоверов стал Haval Jolion. На его долю пришлось 3 422 продажи.

На второй строчке находится Chery TIGGO 4 Pro, который покупатели выбирали 2 280 раз. Замыкает ТОП-3 OMODA C5, которая является самой популярной у клиентов-женщин. На долю данной модели пришлось 1 211 продаж.

Четвертое место занял отечественный Москвич 3, который выбирали 1 149 раз, а завершает наш ТОП-5 еще одна модель бренда Chery — TIGGO 7 Pro Max. На её счету — 1 133 проданных автомобиля, отмечает директор по продажам новых автомобилей компании "РОЛЬФ” Николай Иванов.

Как видим, автомобили китайского производства и здесь показали себя крайне востребованными. В ТОП-5 кроссоверов только одна модель не из КНР.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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