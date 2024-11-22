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Самостоятельный ремонт бампера: что вы должны знать перед началом работы

3:07
Авто

Бампер автомобиля выполняет не только защитную, но и эстетическую функцию, являясь своеобразным "лицом" машины. Однако эта деталь чаще всего страдает при столкновениях, будь то удар о бордюр или ДТП. Восстановление бампера требует определенных навыков, и, хотя мелкие повреждения можно попытаться исправить самостоятельно, в серьезных случаях лучше довериться профессионалам. Об этом порталу "АвтоВзгляд" рассказал Сергей Мошненко, владелец автосервиса кузовного ремонта.

Самостоятельный ремонт бампера: что вы должны знать перед началом работы
Фото: Wikipedia by Nyttend is licensed under общественное достояние

Что можно починить своими руками?

Как отмечает эксперт, устранение мелких царапин или сколов краски — это единственный случай, когда ремонт бампера действительно можно выполнить самостоятельно. Для этого подойдет корректор для краски, который позволит временно замаскировать дефекты. Однако такие повреждения неизбежны при ежедневной эксплуатации, поэтому полностью восстановить заводской вид бампера с помощью простых методов не получится.

Сложный ремонт: когда лучше обратиться к мастерам

Серьезные трещины, вмятины или разрывы пластика требуют профессионального подхода. Здесь недостаточно просто нанести клей или обработать феном. Как объясняет Мошненко, для качественного ремонта необходимо учитывать, из какого пластика изготовлена деталь, а также обладать навыками и иметь доступ к оборудованию, включая материалы для шпатлевки, грунтовки и покраски.

Лайфхаки, предлагающие универсальные алгоритмы ремонта бампера, могут оказаться неэффективными. Например, использование фена для восстановления формы детали требует мастерства: перегрев пластика может привести к его деформации, из-за чего бампер утратит форму окончательно.

Ремонт трещин: мифы и реальность

В интернете часто советуют применять клей или термосварку для ремонта трещин. Но, как подчеркивает эксперт, такие методы подходят не всегда. Результат зависит от технологии производства бампера — горячей или холодной формовки. Клей может временно скрыть повреждение, но при эксплуатации автомобиля трещины часто возвращаются, иногда в еще более серьезной форме.

Когда ремонт бессмыслен?

Некоторые повреждения невозможно исправить в домашних условиях или даже в автосервисе. В таких случаях замена бампера становится единственным вариантом. Попытки самостоятельного ремонта без достаточных знаний могут не только ухудшить ситуацию, но и сделать дальнейшее восстановление невозможным.

Что советуют профессионалы?

Автовладельцы, решившие взяться за ремонт своими руками, должны быть объективны в оценке своих возможностей. Для качественного результата, особенно если речь идет о серьезных повреждениях, лучше сразу обратиться к профессионалам. Время и деньги, потраченные на неудачный самостоятельный ремонт, могут оказаться выше, чем стоимость услуги в автосервисе.

Уточнения

Ба́мпер — энергопоглощающее устройство автомобиля (на случай лёгкого удара) в виде бруса, расположенного спереди и сзади. Бампер является разновидностью буфера.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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