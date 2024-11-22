Коррозия, вариаторы и редкие запчасти: недостатки подержанных Nissan

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Японские автомобили Nissan традиционно пользуются популярностью за счет своей надежности, но на вторичном рынке не все модели оказываются удачным выбором. Эксперты назвали несколько машин Nissan, которые могут доставить владельцу больше хлопот, чем радости.

Фото: Wikipedia by Kevauto, CC BY-SA 4.0

Nissan Teana J32 (2008-2015)

Автоэксперт Павел Филимонов выделяет Nissan Teana в кузове J32 как одну из самых проблемных моделей бренда. У этой машины действительно комфортный салон и неплохая подвеска, но главной бедой является вариаторная коробка передач, которая требует дорогостоящего ремонта уже после пробега в 120-150 тысяч километров. Стоимость восстановления вариатора может достигать 150 тысяч рублей.

Еще одна проблема Teana — склонность двигателя к перегреву, который может вызвать деформацию головки блока цилиндров. Замена или ремонт двигателя также обходится дорого: оригинальные "ниссановские" моторы сложно найти и восстановить. Помимо этого, поиск других запчастей для этой модели также может стать проблемой.

Nissan Pathfinder третьего поколения (2005-2013)

Этот рамный внедорожник с дизельным двигателем объемом 2,5 литра на 174 л. с. разочаровал многих владельцев. Как отметил эксперт Александр Стрельников, мотор склонен к перегреву и нередко выходит из строя при пробеге в 150 тысяч километров. Даже при хорошем обслуживании автомобиль требует значительных вложений, что делает его покупку рискованной.

На рынке подержанных автомобилей Nissan Pathfinder III можно найти по цене от 800 тысяч рублей, но дальнейшее обслуживание может вылиться в круглую сумму.

Nissan Pathfinder четвертого поколения (2013-2021)

Модель четвертого поколения также попала в список ненадежных. Владельцы жалуются на проблемы с вариаторной трансмиссией, которая нередко выходит из строя при высоких пробегах. Ремонт обходится дорого и требует немалых усилий.

Еще один серьезный недостаток — это слабая антикоррозийная защита кузова и шасси, которые подвержены быстрому ржавлению. Кроме того, запчасти для этой модели часто бывают труднодоступными и дорогими в российских условиях.

Вывод

Эксперты советуют внимательно подходить к выбору подержанных автомобилей Nissan. Модели Teana J32, Pathfinder третьего и четвертого поколения, несмотря на привлекательные цены на вторичном рынке, могут потребовать значительных затрат на обслуживание и ремонт.

Уточнения

Nissan Motor — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире. Компания основана в 1933 году. Штаб-квартира находится в городе Иокогама. Входит в Альянс Renault–Nissan–Mitsubishi.



