ОАЭ готовятся к старту продаж автомобилей Lada

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Компания Pearl Plus Motors, подразделение дистрибьютора премиальных автомобилей Pearl Motors, начала прием заказов на российские автомобили марки Lada в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). По информации ТАСС, автомобили уже доступны для тест-драйва, а официальный старт продаж ожидается в ближайшие месяцы.

Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko, CC BY-SA 4.0

Какие модели представлены?

В линейку предложений вошли следующие популярные модели Lada:

Granta Sedan

Vesta SW Cross

Niva Legend

Niva Travel

Стоимость внедорожника Lada Niva Legend составляет около 70 тыс. дирхамов (примерно 19 тыс. долларов). На рынке ОАЭ это сопоставимо с ценами таких автомобилей, как Nissan Kicks, Hyundai Venue, Kia Sonet и Jetour Dashing.

Официальный статус дистрибьютора

Как отметил представитель Pearl Plus Motors, компания заключила официальное дилерское соглашение с российским АвтоВАЗом и стала дистрибьютором Lada в ОАЭ. Для обеспечения качественного сервиса в регионе уже оборудуются:

Дилерский склад, где будут храниться автомобили для продажи.

Официальный сервисный центр, который займется техническим обслуживанием автомобилей Lada.

Старт продаж и перспективы

Процесс подготовки к полноценной продаже автомобилей еще продолжается, но компания уже получила первые заказы. Особенно заметен интерес к модели Lada Niva Legend — это подтверждает растущую популярность российских внедорожников за границей.

Pearl Plus Motors рассчитывает успешно занять нишу бюджетных автомобилей в ОАЭ, предлагая надежные машины, конкурентоспособные по цене и характеристикам.

Уточнения

Объединённые Ара́бские Эмира́ты (аббревиатура — ОАЭ) — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов, каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа.



