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Эксперты о повышении штрафов: на безопасность это не повлияет

2:15
Авто

С 1 января в России могут значительно вырасти штрафы за нарушение Правил дорожного движения (ПДД). Основные изменения коснутся самых распространенных нарушений.

Эксперты о повышении штрафов: на безопасность это не повлияет
Фото: commons.wikimedia.org by 玄史生, CC BY-SA 3.0

Какие штрафы планируют повысить?

Согласно проекту поправок, размеры штрафов вырастут примерно в 1,5 раза. Вот ключевые изменения:

  • Превышение скорости: минимальный штраф увеличится с 500 до 750 рублей, максимальный — с 5000 до 7500 рублей.
  • Непристегнутый ремень безопасности: вместо 1000 рублей придётся заплатить 1500 рублей.
  • Вождение в состоянии алкогольного опьянения: штраф увеличится с 30 000 до 45 000 рублей.
  • Несоблюдение требований дорожных знаков и разметки: штрафы вырастут с 500-5000 рублей до 750-7500 рублей.

Экспертное мнение

Председатель "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин считает, что повышение штрафов вряд ли приведет к снижению числа нарушений. В интервью для aif. ru он назвал эту меру скорее инфляционной, направленной на увеличение поступлений в бюджет.

Эксперт также отметил, что после введения новых штрафов сотрудники ГАИ традиционно активизируют фиксацию нарушений. Это может привести к временному росту числа зафиксированных случаев, однако затем ситуация стабилизируется.

Роль камер фиксации

На сегодняшний день в 98% случаев нарушения ПДД фиксируют автоматизированные камеры. После принятия поправок к КоАП их использование, вероятно, станет ещё интенсивнее. Это связано с высокой эффективностью технических средств в выявлении нарушений.

Что это значит для автомобилистов?

Повышение штрафов заставит многих водителей внимательнее следить за соблюдением ПДД. Однако, как отмечают эксперты, одних штрафов недостаточно для сокращения аварийности на дорогах. Требуется также развитие инфраструктуры и улучшение качества дорожного покрытия.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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