Эксперты о повышении штрафов: на безопасность это не повлияет

С 1 января в России могут значительно вырасти штрафы за нарушение Правил дорожного движения (ПДД). Основные изменения коснутся самых распространенных нарушений.
Согласно проекту поправок, размеры штрафов вырастут примерно в 1,5 раза. Вот ключевые изменения:
Председатель "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин считает, что повышение штрафов вряд ли приведет к снижению числа нарушений. В интервью для aif. ru он назвал эту меру скорее инфляционной, направленной на увеличение поступлений в бюджет.
Эксперт также отметил, что после введения новых штрафов сотрудники ГАИ традиционно активизируют фиксацию нарушений. Это может привести к временному росту числа зафиксированных случаев, однако затем ситуация стабилизируется.
На сегодняшний день в 98% случаев нарушения ПДД фиксируют автоматизированные камеры. После принятия поправок к КоАП их использование, вероятно, станет ещё интенсивнее. Это связано с высокой эффективностью технических средств в выявлении нарушений.
Повышение штрафов заставит многих водителей внимательнее следить за соблюдением ПДД. Однако, как отмечают эксперты, одних штрафов недостаточно для сокращения аварийности на дорогах. Требуется также развитие инфраструктуры и улучшение качества дорожного покрытия.
Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.
Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.