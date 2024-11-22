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Эмуляция ключа: как угоняют машины с высокими технологиями

2:44
Авто

Несмотря на активное внедрение камер наблюдения и других технологий, угон автомобилей остается распространенной проблемой. Эксперты рассказали о популярных методах, которые используют преступники, а также о том, какие автомобили находятся в группе риска.

Эмуляция ключа: как угоняют машины с высокими технологиями
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эмуляция ключа

Один из наиболее сложных и технологичных способов угона связан с перепрограммированием электронного ключа. Алексей Курчанов, сооснователь компании "Угона.Нет", объясняет, что преступники добавляют новый ключ в память охранной системы автомобиля с помощью специального оборудования.

Особенно уязвимы автомобили китайского производства, поскольку их системы безопасности проще обойти. Дополнительное охранное оборудование может затруднить работу угонщиков, но полностью проблему не решает.

Угон через VIN-номер

Этот метод опасен тем, что злоумышленники могут использовать VIN-номер автомобиля для получения PIN-кода от иммобилайзера. Николай Корчагин, руководитель центра охранных систем "ОСА", пояснил, что такие коды иногда продаются на теневых онлайн-платформах. Преступники также могут подключиться к OBD-разъему машины для доступа к системе.

Ретрансляция сигнала ключа

Автомобили с системой бесключевого доступа подвергаются риску из-за ретрансляции сигнала. Злоумышленники используют устройства, чтобы перехватить сигнал смарт-ключа. Один преступник остается у автомобиля, другой следует за владельцем, ретранслируя сигнал, что позволяет угонять машину, будто это делает хозяин.

Эксперты советуют отключать систему бесключевого доступа или использовать чехлы с эффектом "клетки Фарадея", которые блокируют сигнал.

Механические методы

Преступники продолжают использовать простейшие инструменты для вскрытия автомобилей, особенно старых моделей. Штырь-сверт или другие механические устройства позволяют открыть дверь и замкнуть провода для запуска двигателя всего за несколько минут.

Также распространен метод кражи ключей карманниками в людных местах — торговых центрах или ресторанах.

"Пакет на дворнике"

Сотрудник ГАИ Сергей С. рассказал о коварном, но редком способе отвлечения водителей. Преступники крепят пакет на задний дворник автомобиля, чтобы вынудить водителя выйти из машины, оставив двигатель включенным. В этот момент угонщики садятся за руль и уезжают.

Хотя этот способ рискован для злоумышленников, он все еще используется.

Уточнения

Идентификационный номер транспортного средства (англ. Vehicle identification number, VIN) — уникальный код транспортного средства, состоящий из 17 знаков. В коде представлены сведения о производителе и характеристиках транспортного средства, а также о годе выпуска.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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