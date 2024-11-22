Эмуляция ключа: как угоняют машины с высокими технологиями

Несмотря на активное внедрение камер наблюдения и других технологий, угон автомобилей остается распространенной проблемой. Эксперты рассказали о популярных методах, которые используют преступники, а также о том, какие автомобили находятся в группе риска.
Один из наиболее сложных и технологичных способов угона связан с перепрограммированием электронного ключа. Алексей Курчанов, сооснователь компании "Угона.Нет", объясняет, что преступники добавляют новый ключ в память охранной системы автомобиля с помощью специального оборудования.
Особенно уязвимы автомобили китайского производства, поскольку их системы безопасности проще обойти. Дополнительное охранное оборудование может затруднить работу угонщиков, но полностью проблему не решает.
Этот метод опасен тем, что злоумышленники могут использовать VIN-номер автомобиля для получения PIN-кода от иммобилайзера. Николай Корчагин, руководитель центра охранных систем "ОСА", пояснил, что такие коды иногда продаются на теневых онлайн-платформах. Преступники также могут подключиться к OBD-разъему машины для доступа к системе.
Автомобили с системой бесключевого доступа подвергаются риску из-за ретрансляции сигнала. Злоумышленники используют устройства, чтобы перехватить сигнал смарт-ключа. Один преступник остается у автомобиля, другой следует за владельцем, ретранслируя сигнал, что позволяет угонять машину, будто это делает хозяин.
Эксперты советуют отключать систему бесключевого доступа или использовать чехлы с эффектом "клетки Фарадея", которые блокируют сигнал.
Преступники продолжают использовать простейшие инструменты для вскрытия автомобилей, особенно старых моделей. Штырь-сверт или другие механические устройства позволяют открыть дверь и замкнуть провода для запуска двигателя всего за несколько минут.
Также распространен метод кражи ключей карманниками в людных местах — торговых центрах или ресторанах.
Сотрудник ГАИ Сергей С. рассказал о коварном, но редком способе отвлечения водителей. Преступники крепят пакет на задний дворник автомобиля, чтобы вынудить водителя выйти из машины, оставив двигатель включенным. В этот момент угонщики садятся за руль и уезжают.
Хотя этот способ рискован для злоумышленников, он все еще используется.
Идентификационный номер транспортного средства (англ. Vehicle identification number, VIN) — уникальный код транспортного средства, состоящий из 17 знаков. В коде представлены сведения о производителе и характеристиках транспортного средства, а также о годе выпуска.
Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.