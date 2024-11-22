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Динамическое освещение и X-образная решетка: как OMODA C7 выделяется на дороге

2:25
Авто

Кроссовер OMODA C7 представляет собой сочетание современных технологий и эстетики, отраженных в новой дизайнерской концепции "Art in Motion" ("Искусство в движении"). Характерной особенностью модели стали точные пропорции и плавные линии кузова, создающие ощущение энергии даже в состоянии покоя.

Динамическое освещение и X-образная решетка: как OMODA C7 выделяется на дороге
Фото: commons.wikimedia.org by Zoerides, CC BY-SA 4.0

Дизайн, который оживает

OMODA C7 визуально привлекает эффектом непрерывного движения благодаря использованию светотеневых приемов, подчеркивающих рельеф кузова. Радиаторная решетка в форме "X" гармонично дополняет обтекаемый носовой силуэт, придавая автомобилю футуристический вид.

Динамическая система интеллектуального освещения — одна из ярких особенностей новинки. Световые узоры меняются в зависимости от ситуации, создавая иллюзию движения и подчеркивая уникальность модели. Светодиодные элементы, встроенные в передний бампер, усиливают эффект технологичности, напоминая автомобиль из научной фантастики.

Технологии и практичность
Задние фонари с дизайном в форме молнии основаны на технологии сверхкрасного освещения, что делает их не только стильным, но и функциональным элементом, повышающим видимость на дороге.

Кроссовер C7 также привлекает внимание своими размерами: длина составляет 4621 мм, ширина — 1872 мм, высота — 1673 мм, а колесная база — 2700 мм. Это гарантирует просторный салон и комфорт для всех пассажиров.

Мощность и управляемость

OMODA C7 оснащается 1,6-литровым турбированным двигателем, работающим в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. В зависимости от комплектации модель будет доступна с передним или полным приводом. Подвеска: стойки МакФерсон спереди и многорычажная система сзади. Размер шин варьируется от 18 до 19 дюймов в зависимости от версии.

Новый кроссовер появится на российском рынке уже скоро и обещает стать достойным конкурентом благодаря сочетанию инновационного дизайна, передовых технологий и продуманной функциональности.

Уточнения

Кроссовер (CUV) — тип автомобиля, промежуточный между SUV и легковым автомобилем.

 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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