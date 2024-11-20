Как проходят краш-тесты

Краш-тесты — проверка безопасности автомобилей, проводимая с целью оценки их устойчивости к ударам и защиты пассажиров в случае аварии. Процедура краш-тестирования включает несколько ключевых этапов:
Подготовка
Производители автомобилей выбирают конкретные модели для тестов. Обычно это самые новые или важные модели, которые должны пройти испытания. Затем у автомобиля удаляются все лишние аксессуары. Устанавливаются датчики и манекены в салоне, которые будут использоваться для измерения уровня защиты.
Установка манекенов
В автомобиле устанавливаются специальные манекены (например, с разными размерами и формами), которые имитируют взрослых и детей. Манекены оснащены датчиками для сбора данных о повреждениях.
Проведение тестов
Краш-тесты могут включать несколько разных сценариев, наиболее распространенные из которых:
— Фронтальный удар: Автомобиль движется на определенной скорости (обычно около 64 км/ч) и сталкивается с жесткой преградой (например, стеной). Это самый распространенный тест, имитирующий лобовой удар.
— Удар с боковой стороны: Автомобиль подвергается удару с боковой стороны, где другой "автомобиль" или устройство (образцы) также двигаются с заданной скоростью. Это тестирует устойчивость боковой стороны кузова.
— Удар сзади: Тестирование на реакцию автомобиля в случае столкновения сзади, проверяя повреждения таза и шеи водителя и пассажиров.
— Переходный тест: Этот тест оценивает поведение автомобиля при резком маневрировании для предотвращения переворачивания или потери контроля.
Сбор данных
После столкновения датчики манекенов собирают данные о силах, действующих на различные части тела, и фиксируют потенциальные травмы.
Данные из видеозаписей помогают дополнительно проанализировать, как автомобиль и манекены вели себя во время аварии.
Анализ и оценка
После тестов результаты обрабатываются, и происходит оценка, насколько хорошо автомобиль защитил пассажиров. Это включает: оценку риска травм для различных частей тела, проверку структурной целостности автомобиля после удара.
Автомобили получают рейтинги (обычно от 1 до 5 звезд), которые отражают уровень безопасности. Рейтинги зависит от успешности в краш-тестах и оценок безопасности.
Публикация результатов
Публикуются подробные отчеты о тестах, в которых указаны результаты, а также рекомендации для потребителей и производителей.
В случае если автомобиль показал плохие результаты, производителю могут быть рекомендованы изменения в конструктивных элементах для повышения безопасности.
Благодаря таким испытаниям, производители могут улучшать свои модели.
После краш-тестов в зависимости от результатов испытаний автомобили могут отправить на переработку, дальнейшее исследование в лаборатории, в редких случаях на вторичный рынок.
Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.
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