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В 70-е годы прошлого века на московских улицах появлялся экзотичный автомобиль — американский AMC Gremlin

0:52
Авто

Известный советский артист балета Марис Лиепа в 70-е годы прошлого века ездил по московским улицам на необычном автомобиле — американском AMC Gremlin.

В 70-е годы прошлого века на московских улицах появлялся экзотичный автомобиль — американский AMC Gremlin
Фото: USSR SPARE PARTS is licensed under Free More info

Тогда этот автомобиль только появился на рынке США. Двухместный, он был "похож на укороченный универсал с длинным низким капотом и приподнятой задней частью". Компания AMC рекламировала Gremlin как "первый в Америке субкомпактный, малолитражный автомобиль".

Стоимость качественного автомобиля из США достигала 25-30 тысяч рублей. А это три "Волги" ГАЗ-24!

По воспоминаниям сына Андриса, Лиепа получал по тем временам достойную зарплату — 550 рублей. И к тому же Марис Лиепа был лауреатом Ленинской премии!

Уточнения

Универса́л (от лат. universalis — «общий») — тип закрытого двухобъёмного грузопассажирского кузова легкового автомобиля. Представляет собой вариант седана с увеличенным багажным отделением и дополнительной подъёмной дверью сзади.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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