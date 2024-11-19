В 70-е годы прошлого века на московских улицах появлялся экзотичный автомобиль — американский AMC Gremlin

Известный советский артист балета Марис Лиепа в 70-е годы прошлого века ездил по московским улицам на необычном автомобиле — американском AMC Gremlin.
Тогда этот автомобиль только появился на рынке США. Двухместный, он был "похож на укороченный универсал с длинным низким капотом и приподнятой задней частью". Компания AMC рекламировала Gremlin как "первый в Америке субкомпактный, малолитражный автомобиль".
Стоимость качественного автомобиля из США достигала 25-30 тысяч рублей. А это три "Волги" ГАЗ-24!
По воспоминаниям сына Андриса, Лиепа получал по тем временам достойную зарплату — 550 рублей. И к тому же Марис Лиепа был лауреатом Ленинской премии!
Универса́л (от лат. universalis — «общий») — тип закрытого двухобъёмного грузопассажирского кузова легкового автомобиля. Представляет собой вариант седана с увеличенным багажным отделением и дополнительной подъёмной дверью сзади.
Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.