Этот дилерский центр Mercedes в Канаде купил взлётно-посадочную полосу — клиенты довольны

Дилерский центр Mercedes в Калгари (провинция Альберта, Канада) купил участок площадью более 4000 квадратных метров, на котором находится взлётно-посадочная полоса длиной 1,5 км.
Зачем дилерскому центру понадобилась взлётно-посадочная полоса? Чтобы клиенты могли по-настоящему протестировать мощные автомобили в безопасной среде, сообщает The Drive.
"Простой тест-драйв не покажет вам, на что способны эти мощные автомобили. Но наличие взлетно-посадочной полосы длиной почти 1500 метров позволяет увидеть, на что они действительно способны", — рассказал генеральный директор Mercedes-Benz в Калгари Мазен Абулхосн в интервью Calgary CTV News.
Дилер Mercedes планирует превратить взлётно-посадочную полосу в нечто большее.
"У этого места много возможностей и потенциала, — говорит Абулхосн. — Мы обсуждали возможность создания трассы для дрифта и внедорожной трассы. Мы сотрудничаем со множеством разных компаний, которые также хотят арендовать эту площадку для конкретных целей".
Автомобильный дилер — компания, представляющая автомобильный бренд (торговую марку) в одной или нескольких географических точках, имеющая обученный персонал, финансовые ресурсы, а также торговые, производственные и складские площадки, оборудованные в соответствии с требованиями дилерских стандартов, для розничной или оптовой (корпоративной) продажи, предпродажного и послепродажного сервисного обслуживания автомобилей.
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