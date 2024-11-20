Эти микроавтомобили когда-то выпускали для начинающих водителей, 16-летних подростков Великобритании

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В начале 1980-х Алан Хэтсвелл сконструировал трёхколёсный микроавтомобиль. Управлять им могли начинающие водители, имеющие разрешение для езды на мопеде.

Фото: thedrive by Кеннет Робинс is licensed under Free More info

Зачем? По данным Mecum Auctions, это было сделано для того, чтобы 16-летние подростки могли получить реальный опыт вождения на дорогах Великобритании в течение года перед получением водительских прав.

Cursor, выпускавшийся компанией Replicar Ltd из Кента, которой владел Хэтсвелл, предлагался в одно- и двухместных версиях.

Однако он был дорогим для своего времени. На сайте международных аукционов Brightwells говорится, что микроавтомобиль стоил 2200 британских фунтов (2831 доллар) — более чем в два раза дороже, чем стандартный мопед. Производство Cursor было прекращено в 1987 году.

До сих пор ведутся споры о том, сколько именно было продано авто. Некоторые говорят, что в общей сложности 100 экземпляров попали в руки начинающих водителей.

Двигатель у авто был одноцилиндровый 50-кубовый Suzuki CS50, с трёхступенчатой коробкой передач, максимальная скорость Cursor составляла 42 км/ч, как у мопеда.

Уточнения

Кент (англ. Kent /kɛnt/, лат. Cantium, Canthia) — графство в Англии. Входит в состав Юго-Восточной Англии. Административный центр и крупнейший город — Мейдстон.

